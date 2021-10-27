全國醫美機構逾3萬間執證醫生不足5000人　整容真可改變命運嗎？

愛美之心人皆有之，除了依賴化妝品、護膚品，愈來愈多人選擇醫美機構接受療程。

近年，內地醫療美容行業發展迅速，但美容市場各種亂像層出不窮，有業者為了牟取不正當利益，對資質榮譽、產品功效、整形療效等作虛假宣傳，欺騙、誤導消費者；全國醫美機構超過3萬間，但執證醫生不超過5000人。



昨日（25日），國家市場監督管理總局公布2021年度醫美領域反不正當競爭執法典型案例。市場監管總局相關負責人表示，監管部門嚴厲打擊醫美市場虛假宣傳、仿冒混淆等不正當競爭行為，查辦一批醫美市場不正當競爭案件，着力規範醫美市場競爭秩序，彰顯市場監管部門嚴厲整治醫美市場亂象的決心。

有醫美機構涉嫌虛假宣傳醫生資歷。（中宏網）

虛假宣傳醫生資歷、醫療機構資質

市場監管總局相關負責人表示，醫美行業的違法問題，可以概括為「三非」，即非法的醫美機構、非法的醫美醫生、非法的醫美產品。據不完全統計，全國醫美機構超過3萬間，但有美容外科主任醫生證書的醫生不超過5000人。

去年7月，四川綿陽市市場監管部門執法人員檢查某醫美機構時，發現店內牆上張貼的「韓美醫療整形美容—專家介紹」中的人士既不是該公司特約專家，也未在該店開展過醫療整形服務，該公司在不能提供其榮譽資質、擅長項目的證明資料情況下，僅憑同行推薦就作宣傳。同時，利用微信杜撰自己是從韓國首爾成長起來、有68個分支機構、在國際級連鎖醫療美容機構等虛假情況。

由於醫生少、需求大，有醫療機構以所謂名醫名師、專業醫療資質等噱頭，為醫療美容效果宣傳，甚至標榜從國外聘請專家。它們通過虛構、誇大醫生資歷、醫療機構資質榮譽等方式，給消費者以服務品質保證的假象；甚至將容貌出眾與「高素質」「成功」等不當關聯，編造「整容改變命運」等故事，欺騙、誤導消費者，扭曲審美認知。

新氧是內地最大、最受歡迎的提供查詢、挑選和預約醫美服務的在線平台。（新氧）

虛假宣傳醫美產品功效、服務療效

在調查中，市場監管部門發現醫美行業亂象叢生，有醫美機構虛構診療前後對比圖，包括一味鼓吹產品或服務療效，通過使用虛假案例、虛構療效等方式，誇大、虛假宣傳醫美效果，對風險、後遺症避而不談。同時，不少醫美機構將虛假宣傳移師到網上，甚至在消費者中製造「容貌焦慮」「身材焦慮」情緒，虛假宣傳、過度宣傳等問題凸顯。

今年4月，浙江舟山市市場監管部門執法人員發現，有美容機構在宣傳中號稱通過納米科學技術，將水轉換為納米霧狀粒子，利用熱脹原理打開肌膚毛孔，形成肌膚覺醒效果，皮膚浸浴於42℃熱水5分鐘，即可防止紫外線造成的傷害多達1星期，並張貼3組消費者使用前後的對比照片。經查，該店無法說明宣傳內容的真實性，無法提供相關材料予以證明。

不少醫美機構在直播間宣傳公司療程及產品。

醫美行業低齡消費者增多

醫美行業消費群體日益大眾化，消費滲透率提升，低齡和剛接觸醫美的消費者增多，網上的所謂「攻略」、「評價」成為消費者醫美消費決策的重要參考因素。然而，有不良的醫美機構通過刷單，編造用戶評價等方式虛構交易、虛假評價，誤導消費者盲目消費、衝動消費，導致出現醫美整形失敗等案例。

隨着直播帶貨的火爆，醫美機構亦走入直播間。市場監管部門發現，有機構以個人直播帳號銷售自營商品，在宣傳標稱為「花源密語抑菌凝膠」的二類消毒產品，實際上非藥品及醫療器械，卻使用治療類功能性的表述，誤導消費者。

據統計，今年前9個月，全國各級市場監管部門共查辦各類不正當競爭案件5397宗，罰款金額3.5億元。其中，涉及醫美領域虛假宣傳案件71宗，罰款金額355萬元。市場監管總局相關負責人表示，以上案件均已責令相關當事人停止違法行為，並依法對其處罰。