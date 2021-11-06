南京婦掃碼充電竟變成買保險　首月1塊變成每月扣近300元

江蘇南京不少屋苑專門安裝了共享充電樁，居民只需要掃碼就可以為電動車充電，然而年近六旬的李女士近日掃碼充電時，竟被買了保險，直到無意間查看微信支付賬單才發現連續兩個月支付了299.5元（人民幣．下同）的保險費。



李女士憶述，今年8月，她掃碼充電時遇上界面卡頓，之後一個保險頁面彈出，顯示保險只需1元。她以為付1元就保證充電安全，遂就充了費用，怎料由此被買下和電動車沒有任何關係的悟空保險全民醫療保險，除了首月的1元外，她每月都要被扣299.5元，讓她急得差點病倒。

悟空保客服工作人員表示，他們在很多網上平台都有投放廣告，李女士應是掃碼時看到，故購買了全民醫療保險。不過李女士表示，該頁面在她填完信息後就消失了，她根本不知道自己買了醫療保險，保險公司也未進行電話或短信確認，更沒有發電子保單，認為其涉嫌誘騙老人購買保險。對此悟空保險方表示，電子保單需要消費者自己主動查詢，他們會把情況匯報，李女士亦可退保。

據悉，今次已非悟空保險首次捲入同類爭議，在西安、上海、四川宜賓等地，皆有老人誤點「1元保險」鏈接，繼而被悟空保平台扣款的案例。有法律界人士表示，所謂的首月1元涉嫌誘導，其實際上是將費用分攤到後續的保費中。