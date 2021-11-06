內地發布今年首個暴雪橙色預警　北京降初雪較常年偏早23天

內地中央氣象台今日（6日）下午6時發布今年首個暴雪橙色預警，同日，北京降下今冬初雪，較常年同期偏早23天。



中央氣象台預計，今晚8時至明晚（7日）8時，內蒙古東南部、山西中東部、河北大部、北京、天津、遼寧西部、吉林西部、山東北部、河南西部等地的部分地區有大到暴雪，當中河北東部、天津東部、遼寧西部等地局地有大暴雪或特大暴雪。

與此同時，今日下午開始，北京悄然從雨轉雪，截至晚上7時已達初雪標準，湯河口、上甸子，佛爺頂、延慶、昌平、懷柔、平谷、海淀、石景山、齋堂、門頭溝、豐臺、朝陽、密雲、大興、順義及南郊觀像台等17個觀測站皆監測到降雪，多地道路、建築見白。

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北京市氣象台預計，當地今日夜間陰有小雨轉大雪（局地暴雪），偏北風4、5級（陣風8、9級），最低氣溫僅-1℃；明日白天仍有降雪，陰有中雪轉多雲，最高氣溫2℃，最低僅-4℃。

據了解，北京常年初雪時間為11月29日，今年卻偏早23天，但從本世紀以來看還不算最早，在2009年，初雪早在11月1日就出現。

中國天氣網氣象分析師石妍表示，今次寒潮過程中，冷高壓深厚強勁，靠近華北時會分裂成冷渦，加上強盛的暖濕氣流北上，遂聯手製造了北京是次雨雪。