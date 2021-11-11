網紅主播李佳琦申報高中學歷惹疑　南昌大學：因工作原因提前離校

內地網紅電商主播、有「口紅一哥」之稱的李佳琦近日因學歷問題引起熱議，對此，李佳琦曾就讀的南昌大學周三（10日）作出回應，指李因工作原因提前離校。



事緣一張李佳琦參選上海浦東新區人大代表198選區候選人公示的圖片近期在網上流傳，當中學歷一欄標註李佳琦為高中學歷，然而今年5月2日，李曾經公開為母校南昌大學100周年送上祝福，並稱「十年前我帶著夢想來到藝術與設計學院學習專業知識，找到了自己的興趣方向。現在的我已成為一名互聯網營銷師，在此祝願我的母校南昌大學越辦越好」，顯示自己是該校校友。此外，李佳琦還曾為該校拍攝過招生宣傳片。

由於高中學歷與江西唯一一所「211工程」建設高校南昌大學的學歷相距甚遠，事件遂引發網民質疑其學歷造假。

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對此，藝人網紅孵化服務平台美ONE相關負責人回應時指，李佳琦確實曾於南昌大學就讀，只是因工作原因提前離校，而他們此前對外填報材料時，最高學歷皆是填高中學歷。

南昌大學校友工作辦公室亦發布「關於李佳琦校友有關情況的說明」提到，校方關注到網上有關李佳琦校友的討論，經核實，李佳琦為南昌大學2011級舞蹈學專業全日制本科學生，在學校學習生活近4年，因工作原因提前離校，予以結業。一名南昌大學教師表示，李佳琦申報自己學歷是高中，沒有誇大其詞，是誠實的品格和謙虛的態度表現，同時其校友身份也是真實的。

此外，在南昌大學官方微博中，5月2日發布的微博編輯記錄顯示，李佳琦祝福母校的話題詞在周二（9日）晚上10時01分被刪除，後又在周三中午12時51分被恢復，該校校友會和相關宣傳部門未有對此解釋。