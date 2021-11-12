中醫術語「舌診」「脈診」ISO國際標準面世　有中英日韓等語言

內地傳媒報道，國際標準化組織（ISO）已於近日正式發布兩項與中醫有關的國際標準，分別是「中醫診斷名詞術語第一部分：舌診」（ISO 23961-1：2021 Traditional Chinese medicine - Vocabulary for diagnostics - part1：Tongue）、「中醫診斷名詞術語第二部分：脈診」（ISO 23961-2：2021 Traditional Chinese medicine - Vocabulary for diagnostics - part2：Pulse）。



報道引述上海中醫藥大學方面透露，舌診、脈診的國際標準是該校的基礎醫學院及上海市健康辨識與評估重點實驗室王憶勤教授團隊主導制定，是ISO/TC249首次出版中醫診斷學術語標準，為國際範圍內規範和統一中醫診斷學名詞術語提供重要依據。制定中醫診斷名詞術語國際標準是中醫藥名詞術語標準化的基礎，直接關係到中醫診斷儀器在國際範圍內的推廣應用、國際貿易。

報道介紹，王憶勤教授帶領團隊研究人員，於2016年1月向ISO/TC249國內技術對口單位遞交標準提案。提案在2018年3月正式立項，並共有來自中國、美國、韓國、加拿大、捷克、匈牙利、加納等國家的七個提名專家與項目團隊共同制定標準。在多國專家的努力之下，歷時3年多時間，經過反復修改論證，協調統一大量意見和建議，最終形成共識。

舌診、脈診的國際標準，其制定遵循ISO國際標準編制規範，采用古文獻溯源和現代文獻統計整理相結合的方法，剖析經文，執簡馭繁，在對術語進行去重、同義詞整合的基礎上，確定術語分類框架，並與其他國際標準進行對比研究，求同存異，確定符合ISO要求的詞條，進行詞條詮釋及翻譯。同時，項目團隊充分考慮到不同國家和地區的術語習慣用法以及科研、教育、貿易等不同領域的需求，標準文本中有英文、拼音、繁簡漢字、日文名、韓文名等，極大地擴展標準的適用性。