中國太空站｜中醫四診儀進駐太空實現天地診斷　網民嘆「了不起」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-06 11:30

神舟十二號載人飛船6月17日發射升空，太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波順利進入天和核心艙，開始長達3個月的太空之旅。 太空人長時間在太空站中生活，由於重力環境、輻射、飲食等問題，容易出現一些生理性問題。央視軍事報道指，中醫四診儀將首次運用在太空站中，通過望、聞、問、切的手段，來保證太空人的身體健康情況。

報道指，通過中醫四診儀等設備，中國太空站將實現中醫天地診斷，結合建立「面診、舌診、脈診」的數據庫等方式，分析太空人身體指標數據。

新聞片段則顯示了太空人在地球使用中醫四診儀的畫面，可見一台機器正在對著太空人的面部進行分析工作，一名科研人員在旁指導。

四診是中醫診察收集病情的方法，是指望診、聞診、問診、切診。中醫四診儀則依靠先進的電子設備，包括舌面模塊、脈像模塊、問診模塊（體質辨識模塊）、數據管理模塊、傳感器、內置數據處理工作站等，以完成四診數據的採集與分析，最終得出中醫體質辨識結果。

網民熱議：

「中醫與現代科技的完美結合。」

「昨天家裡還談到，航天員千萬不能生病呢，現在看中醫為航天員的健康保駕護航呢，真棒！」

「中醫真的很厲害的，希望能幫助航天員做好身體數據的檢測。」

「發揮中醫優勢，能人之所不能。」

「中醫了不起！」

「中醫走向太空了。」