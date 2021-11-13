天津主持不顧直播摔門而去被停職　僅為乾隆白菜是否北京美食暴怒

天津交通廣播兩名當紅主播白羊及王琳周五（12日）在主打節目《紅綠燈》中討論美食，惟二人意見不合，發生爭吵，當中乾隆白菜更成為導火索，白羊以該菜是涼菜為由，拒絕把它算作北京美食，惹王琳不滿互懟，最後白羊更情緒失控、摔門而去，不顧正在直播，令網民質疑其職業素養。對此，天津交通廣播周六（13日）通過微博發布道歉信，涉事主持人已停職。



周五上午，白羊及王琳在節目中以北京不是美食的荒漠為主題進行討論，期間白羊對聽眾來信屢作反駁，不但說自己對北京沒有感情，說到北京烤鴨、北京爆肚時更是搬出百般理由表示這都不是美食。之後，有聽眾提起乾隆白菜，白羊又稱涼菜不算美食，與王琳、聽眾留言唱反調。

當時王琳已提示白羊別讓觀眾下不來台，並認為不管是小吃、名菜、早餐等，只要能入口，都可以算作美食，可二人衝突隨着乾隆白菜的問題而激化，難以忍受的王琳與白羊互懟起來，最後白羊情緒失控、摔門而去，令直播無奈暫時中斷，經短暫音樂後，才由王琳單人繼續主持。

白羊在同日下午1時正常主持了節目《茶餘飯後》，事件未有即時進展。至周六，天津交通廣播通過官方微博發布《致廣大聽眾和網友的道歉信》，稱按照有關規定，已對相關責任人進行嚴肅追責處理。目前涉事主持人已停職。

事件亦引起網民熱議，有人直言當事人脾氣發的莫名其妙，感覺毫無職業素養，「這男的就是個巨嬰好吧」、「這不是吵架，是單方面暴怒」、「做節目都不能做好情緒管理，要你何用？」

還有人指出，不管男女，只要是成年人，職場人，對工作有責任感的人，都不會將私人情緒這樣隨便發洩在公共場合吧，而且事主的職業還是主播，面向的是數以萬計的聽眾，「就，非常離譜」。