「人人影視字幕組」侵權案一審宣判　主犯梁永平囚3年半罰款150萬

今年2月，內地最大規模的影視字幕組「人人影視字幕組」，因侵犯影視作品著作權被查處，以梁永平為首的14名疑犯被捕。警方指控人人影視透過收取網站會員費、廣告費和出售刻錄侵權影視作品移動硬盤等手段非法牟利，涉案金額過千萬（人民幣，下同）。

今日（22日），上海市第三中級人民法院公開開庭審理，一審判定梁永平因侵犯著作權罪判囚3年半，並罰款150萬元；違法所得予以追繳，扣押在案的供犯罪所用的本人財物等予以沒收。



人人影視涉侵權被查 重溫民間字幕組「神翻譯」作品

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經審理查明，自2018年起，梁永平先後成立武漢鏈世界科技有限公司、武漢快譯星科技有限公司，指使王某航（另案處理）僱傭他人作為技術、運營人員，開發「人人影視字幕組」網站及Android、IOS、Windows、MacOSX、TV等客戶端，由謝某洪（另案處理）等人組織翻譯人員，從境外網站下載未經授權的影視作品，翻譯、製作、上傳至相關服務器，通過所經營的「人人影視字幕組」網站及相關客戶端向用戶提供在線觀看和下載服務。

經審計及鑑定，「人人影視字幕組」網站及相關客戶端內共有未授權影視作品32,824部，會員數量共計約683萬。期間，梁永平以接受「捐贈」的名義通過涉案網站及客戶端收取會員費；指使他人以廣西三江縣海鏈雲科技有限公司等公司的名義，對外招攬廣告並收取廣告費用，以及對外銷售含有未授權影視作品的移動硬盤。自2018年1月至案發，通過上述各渠道，非法經營額總計1200餘萬元。今年1月6日，梁永平被警方拘捕歸案，到案後如實供述犯罪事實。

法院審理認為，梁永平以營利為目的，未經著作權人許可，複製發行他人作品，屬於有其他特別嚴重情節，其行為已構成侵犯著作權罪，依法應予懲處。在共同犯罪中，梁永平為主犯，應按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。法院指出，梁永平到案後如實供述罪行，自願認罪認罰，並預繳部分罰金，綜合本案的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度等，決定對其從輕處罰，遂作出上述判決。

據介紹，人人影視前身是2003年創立的YYeTs（YY指人人，eTs是 English TV Shows）字幕組，由網絡翻譯愛好者組成，專事譯製海外影視字幕，對外宣稱為非商業性組織。2006年，YYeTs從YY影音獨立，建立了YYeTs美劇論壇，一年後更名為人人影視，逐漸成為中國最知名的字幕組網站之一，其宗旨是「分享、學習、進步」。