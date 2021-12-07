江蘇城管野蠻執法圍搶甘蔗　當事老人倒地痛哭　網民：這是搶劫！

周一（6日），江蘇南通數十名身著保安制服的人員，將一名老人包圍，並將其販賣的甘蔗悉數「沒收」，手無縛雞之力的老人急到失聲痛哭，事件引發廣泛關注。據了解，這群人員的制服上印有「靜通市容」字樣，有網民就表示他們的做法才是真正影響市容。此外，當局經調查後表示已暫停涉事執法人員工作，並啟動調查程序。



據網傳視頻顯示，數十名身著印有「靜通市容」字樣保安制服的人員，將一名騎單車沿街販賣甘蔗的老人包圍，畫面中已看不到老人身影。而其後，這群人員還將甘蔗全部拿走並扔到貼有「靜通市容」字樣的車上，現場傳來老人的哭喊聲。

綜合內地媒體報道，事發於南通市三星鎮，有當地村幹部表示，老人家中有兩畝地，主要靠賣甘蔗為生，平均一根售價在7元人民幣左右。此外，老人的孫女張女士表示，老人今年73歲，平時在家務農，現在正是甘蔗收獲的季節，老人最近會騎單車從通州區川港鎮老家出發帶著甘蔗售賣，事發的三星鎮距離家不算太遠。張女士稱，目前她最擔心的是爺爺身心狀況。

此事引發當地各部門關注，南通市海門區三星鎮政府6日晚發布情況說明指，經核實，身著保安制服的為該鎮購買服務的第三方市容公司人員，按合同承擔市容管理相關工作。其現場處置過程簡單粗暴，與約定工作要求格格不入。對此深感痛心，同時對相關人員的行為給老人造成的傷害深表歉意。目前，已暫停該公司相關責任人員工作，啟動程序開展調查，並依照規定進行問責。

三星鎮鎮長表示，涉事人員與政府倡導的為民服務的理念格格不入，過程當中缺乏溫情，「作為政府來講，我們是非常痛心的，我們現在正在查找老人，等找到後登門拜訪。」

江蘇海門市委宣傳部微博7日發布對事件的相關後續處理情況指，區紀委已介入調查事件，對三星鎮負有管理職責的政府主要領導、分管領導、城管中隊負責人、城管片區責任人啟動問責程序；三星鎮政府將登門向老人致歉，並終止與南通靜通市容管理有限公司合作，將南通靜通市容管理有限公司列為黑名單，並根據合同條款對南通靜通市容管理有限公司進行相應經濟處罰。

與事件相關的多條話題登上微博熱搜，引發廣泛熱議：

「土匪也有制服了？」。



「執法也能外包，我真實開了眼了」。



「人民賦予的執法權可以外包？」。



「老人的撕心裂肺，你們於心何忍，禽獸不如」。



「這不是簡單粗暴的問題，這是搶劫！犯了搶劫罪！」。



對此，官媒《央廣網》亦發聲指，呵護小商小販的尊嚴和體面，這並非是對弱者的同情，而是基於一種城市對所有群體應該有的包容與温情。城市管理部門本就是與普羅大眾打交道最多的部門之一，自身需要不斷提升自身素質，需要在執法時體察與考量對方的切身處境。如果只是一「搶」了之，如此粗暴管理才真正影響市容，服務為民的理念又該如何說起？