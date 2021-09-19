江蘇城管重摔擺攤老婦被行拘15日並解僱　家屬望事件告一段落

江蘇南通城管吳某上周三（15日）暴力執法，將老婦張某擺攤用的桿秤奪走折斷，再拎起對方重摔落地。事後，吳某因犯故意損毀財物和故意傷害他人身體，被行政拘留15日。張某的兒子表示，對方已給付醫藥費，希望事件能告一段落。

南通市經濟技術開發區紀工委監察工委昨日（18日）通報稱，小海街道綜合執法隊協管員吳某，由所在單位解除勞動關係，另同隊有多人被處分。



通報稱，吳某被解除勞動關係，同隊的協管員施某某給予政務記大過處分，陳某給予政務記過處分，隊長錢某給予黨內嚴重警告處分，並予以組織處理。小海街道綜合行政執法管理辦公室主任邢某某，給予政務記過處分。南通開發區綜合執法局黨組成員、綜合執法大隊大隊長沈某某，給予黨內嚴重警告處分。

據此前報道，張某當日清晨5時許在街上擺攤，見城管現身執法時已收拾物品準備離開，惟城管奪走她手中的桿秤，雙方於是糾纏不下；吳某之後折斷桿秤並拋棄在地，並將坐在車尾箱的張某拉起再重摔落地。

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《極目新聞》報道，張某的兒子在事發當日早上就接獲朋友來電，稱其72歲高齡的母親張某被城管打。他之後在微信朋友圈中發帖文，在圖中只見張某躺在地上，多名市民圍觀，並留言稱「城管打了我媽」。他表示，母親被打傷後在南通大學附屬醫院住院治療，不過傷情並不嚴重，事後吳某已經轉帳醫藥費，他希望大事化小。有市民透露，張某很少出外擺攤，賣的都是自家種的菜。

對於是否應該追責城管執法犯法的行為，中央黨校（國家行政學院）教授竹立家指出，城管協管員是一線執法人員，管理攤販目的是為人民服務，行使的是公共權力。城管拎摔老人的行為屬於暴力執法，於法於情都不容。從道德層面看，這種行為相當惡劣，引起網民強烈關注與譴責；從法律角度，這屬於執法犯法的行為，應當追責。

他建議，路邊擺攤經營可以滿足市民的需求，不少攤販屬於低收入人群，通過擺攤來獲取收入。城市管理者應當細緻思考，拓寬群眾就業渠道，需要用精細、文明的方式管理城市秩序。他認為，城管協管員等一線執法人員的態度，直接決定群眾對管理者的印象，要提高執法人員的業務水準和道德水平，做到人性執法，清理為人民服務態度不端正的執法人員。

武漢大學城市安全與社會管理研究中心副主任尚重生教授認為，涉事城管的行為非常惡劣，是對生命的漠視不尊重。他指出，攤販是為了生活才在路邊擺攤，屬於較低收入人群，城市管理應該更有溫度，為他們提供合適的場地，減免相關費用，讓城市的生活充滿溫暖，並建議應該招聘綜合素質較高的人員到一線執法隊伍中，加強管理，讓他們遵守法律、敬畏生命。