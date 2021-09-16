江蘇城管暴力執法重摔擺攤老婦落地　網民斥無人性禽獸不如

昨日（15日），江蘇南通有城管暴力執法，將一名老婦擺攤用的桿秤奪走折斷，再拎起對方重摔落地。

城管的行為引起路人不滿，紛紛圍聚過來指責其不當舉止。事件在網絡曝光後引起輿論關注，網民質疑城管執法缺乏人性。

今日（16日），南通市公安局開發區分局通報稱，涉事城管吳某因犯故意損毀財物和故意傷害他人身體，被行政拘留15日。



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事發於昨日清晨5時許。網傳影片顯示，幾名身穿城管制服的男子現身街頭執法，正在擺攤的老婦見到執法車輛駛來時已開始收拾物品；當城管下車時，她已經拿着手推車準備離開。不過，一名走在前頭的城管仍然徑直走向老婦，一把奪走她緊握在手中的桿秤，老婦見狀立即追上前試圖奪回桿秤，在爭奪過程中她摔倒在地。

隨後，該城管將桿秤放到車尾箱，並上車欲駕駛離開，老婦隨即追到車前繼續與城管隊員糾纏。雙方在車前理論約一分鐘，其後一名城管隊員打開車尾箱取出桿秤，在老婦面前折斷並拋棄在地。該名老婦順勢坐在車尾箱，城管見狀立即將她拉起，再重摔落地。

南通市公安局開發區分局通報稱，昨日上午6時10分許接報，報警人稱其母親在賣農產品時被城管打了。經查明，小海街道城管協管員吳某在管理流動攤販的過程中，對張某實施故意損毀財物和故意傷害他人身體的違法行為。根據《治安管理處罰法》的規定，決定對吳某的上述違法行為予以行政拘留15日，並處罰1000元。