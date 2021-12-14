河南小學組織學生有酬勞動惹議　校長：自願參加獲家長支持

河南焦作市有小學趁着雙休日，號召學生自願參加刮磚（將舊磚上的水泥刮走，重用磚塊）活動，一塊磚有5分錢（人民幣，下同）報酬。

雖然有網民質疑存在安全問題，但該校校長稱，活動是自願參加，家長都支持「身教的作用大於言傳」。



中央廣電總台中國之聲《新聞有觀點》報道，12月11日，武陟縣三陽鄉付村小學利用雙休日，號召學生自願參加刮磚活動。一名五年級小學生刮220塊磚後賺到11元，表示以後花錢「要省着花」。

該校校長吳應華表示，學校西面的牆近期被拆除，一方面想重用舊磚，另一方面想藉此機會，通過勞動讓學生體會到掙錢不容易，才組織了今次的刮磚勞動。有網民表示支持，並針對活動內容、安全事項、勞動強度等方面提出建議，但也有人對此提出質疑，希望不要讓校園勞動變質。

對於網民的質疑，吳應華稱組織活動前老師已經論證過，亦事先問過學生的意見，大多人都願意參加，「活動是自願的，報名人數比較多，基本佔學校人數的一半。家長的教育理念還是和老師不謀而合的，畢竟身教的作用大於言傳」。他表示，一塊磚5分錢報酬是按市場價，最終總共向學生支付約150元。

至於學生安全方面的問題，吳應華表示，有要求讓學生戴上手套，且自己和家長都做了刮磚示範，「我們盡量把安全問題考慮完善，過多去考慮安全因素，很多工作就沒辦法開展」。

不靠報酬，讓學生真正熱愛勞動

江西南昌市西湖區桃花一村小學校長郭蘭英稱，自己不太認同用報酬來激勵學生勞動，也不會參考這種勞動教育的做法，並認為要通過教育引導實踐激勵，讓學生真正去尊重勞動、熱愛勞動、崇尚勞動。

她介紹，學校開闢了一個蔬菜種植基地，並開展一系列的種植實踐活動。學生在老師的帶領下鬆土、播種、澆水、施肥，在勞動實踐中也能全方位體驗到勞動的樂趣。學校將勞動教育與學科教學和傳統文化相結合，例如數學老師會向學生教授如何測量土地；科學老師會與學生觀察植物的生長變化；語文老師會要求學生寫觀察作文；美術老師會過來寫生等等。

另外，勞動教育不僅是蔬菜基地，還有和校外資源、德育課程以及日常家務等相結合，「比如班上會組織一些『我是勞動小能手』這樣的勞動技能比賽，來激發他們的勞動創造力，還會讓孩子們走出學校，走上街頭，去體驗勞動的艱辛」。

專家：培養孩子的勞動價值觀念

21世紀教育研究院院長熊丙奇認為，勞動教育的核心是培養孩子的勞動價值觀念，教育評價體系也需要相應的科學設計。開展勞動教育，對孩子勞動價值觀念的培養極為重要。

另外，還需要一系列的實際配套，開展勞動教育需要師資建設、課程建設、基地建設、評價體系改革，「比如學校組織孩子去搬磚，學校的探索對不對？對孩子在這個年齡階段的勞動教育該做哪些活動、有哪些環節？都是要進行科學設計的」。

熊丙奇表示，在科學設計過程中，還要安排後續的跟蹤調查，比如參加勞動後學生的體驗如何，從認識到個體能力上有什麼變化等等，才能令勞動課程教學內容與學生成長緊密結合，「在這個過程中，我們要真正從勞動課程角度，加強師資建設和課程建設，進行評價改革，真正要做到孩子的勞動觀念和勞動技能的培養，它應該成為評價的一個指標」。