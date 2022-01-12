廣州塔「躺平」？湖北天橋被指「撞臉」　官方否認抄襲但認欠考慮

昵稱「小蠻腰」的廣州塔是不少人熟知的廣州市地標，可是它近日卻被發現「倒」在了湖北黃石市。事緣當地一條百米天橋與廣州塔「撞臉」，兩者外觀乍眼一看猶如只是一個直立，一個「躺平」而已，甚至輿論紛紛質疑該天橋設計涉嫌剽竊。對此，當地建設局工作人員回應表示，天橋設計上確實有參照，但就不認為有故意抄襲；又指把廣州塔「放倒」確實考慮不周。



該行人天橋是位於黃石市廣州路與白馬路交叉口的跨線景觀橋，其採用三跨鋼箱樑橋，全長98米。官方資料顯示，廣州路跨線人行天橋工程施工項目於2020年8月開始招標，包括跨廣州路景觀橋和山坡景觀園路兩部分，項目設計概算為2228.2萬元（人民幣．下同），其中工程費用為1874.96萬元。

目前天橋已進入調試階段，其可有效將附近磁湖濕地公園與白馬山柯爾山公園連為一體，形成整體公園效應，並方便周邊居民出行。

然而，天橋的外形卻相當惹議，不少網民質疑其外觀與廣州塔過度相似，有抄襲之嫌，甚至有廣州市民表示設計容易讓人聯想到「廣州塔倒下了」，觀感讓人不適，還有人戲稱這是「廣州小蠻腰黃石分腰」。廣州美術學院視覺藝術設計學院院長曹雪更認為該建築不僅涉嫌抄襲，且是惡搞。他解釋，設計是「向上」和「向善」的行為，講究功能與美，而該黃石的建築作品卻將公眾熟知的建築設計進行醜化，違背了設計的初衷。

到底是抄襲還是純屬巧合？黃石市下陸區團城山街道辦一名工作人員表示不太清楚，因為它只是一個形狀，「它（廣州塔）用了別人就不能用這個形狀了嗎？這個有沒有專利？你有專利，才有抄襲的說法」。下陸區建設局一工作人員亦認為不存在故意抄襲，又指從道路環境、城市景觀來說，「黃石小蠻腰」是根據當地城市面貌建造的，是合理的，但就指出把廣州塔「放倒」欠考慮。

住房和城鄉建設局相關負責人則表示，廣州路景觀橋的設計方案名稱為「時空隧道」，設計理念源於黃石是「十里鋼城，百里礦山」，現要向生態園林城市轉型，故鋼網結構的「時空隧道」設計正好可體現轉型的寓意。他強調其或許與廣州塔的外形比較是有點相似，但是設計、結構等方面都不同，不存在設計抄襲，「也有網友說是廣州塔『躺平』，也挺好的呀」。他又強調「黃石小蠻腰」並非官方的說法。

昵稱「小蠻腰」的廣州塔是不少人熟知的廣州市地標。（維基百科）

早在2020年，住房和城鄉建設部、國家發改委便曾發布《關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知》，明確各地要把市級體育場館、展覽館、博物館、大劇院等超大體量公共建築作為城市重大建築項目進行管理，嚴禁建築抄襲、模仿、山寨行為。

廣東省律協知識產權專業委員會秘書長吳讓軍表示，廣州塔為鏤空的鋼結構框架，鋼柱自下而上呈逆時針扭轉，建築、結構完整統一，設計新穎，具一定特徵和審美意義，在滿足獨創性要求下可構成著作權法意義上的建築作品。而「黃石小蠻腰」如外觀和廣州塔的相似程度達到著作權法意義上的實質性相似，且不能證明相同部分來自公有領域或第三方的情況下，確實可能構成了侵權，但這還需要細緻比對，更多的材料才可做進一步的判斷。

其實，這次已非內地近年首次出現公共建築「雷同」，2020年，江蘇高郵汪曾祺紀念館就被指與位於烏鎮的木心美術館神似，如皆是木紋清水混凝土材質的外立面、蛇形旋轉樓梯等。

汪曾祺紀念館的設計方同濟大學建築設計院當時回應表示，網民僅僅選取某一兩個片段做比對有斷章取義之嫌，木心美術館設計者、建築師林兵則認為如此雷同恐非巧合。