中國最大內陸高原鹹水湖青海湖已完全凍結　較去年推遲且歷時延長

青海省氣象科研所在周六（29日）發布消息，據衛星監測顯示，青海湖已完全凍結。

氣象條件分析表明，今年1月中旬氣溫回升及整個凍結過程中極大風速偏小，導致今年青海湖要完全凍結的日期，較去年推遲並且凍結歷時延長。



據專家介紹，衛星遙感監測顯示，青海湖在1月21日完全凍結，此次凍結過程歷時31天。與去年相比，青海湖完全凍結日期推遲3天、凍結歷時延長7天。與近十年平均相比，完全凍結日期推遲1天，凍結歷時縮短5天。

青海湖已完全凍結。（微博）

統計資料顯示，青海湖是在去年11月8日起周邊零星結冰，至12月20日西部邊緣、北部湖岸區、鳥島、尕海、沙島湖和海晏灣均出現大片結冰區，標誌已進入開始凍結期。同月下旬，青海湖結冰面積迅速擴大。

今年1月5日，青海湖僅在靠近黑馬河鎮東北側、石乃亥鎮東南側及海心山附近的零星區域仍存在未結冰區域。青海湖湖面在1月15日被結冰覆蓋，雖然翌日在西部近岸出現大冰縫，但湖面在21日再次被冰面完全覆蓋。青湖湖在1月25日結冰面積保持穩定，顯示其在已於1月21日完全凍結。

凍結後青海湖的晚霞。（中新網）

據介紹，青海湖是中國最大的內陸高原鹹水湖，是維系青藏高原東北部生態安全的重要水體，也是控制西部荒漠化向東蔓延的天然屏障。青海湖的生態環境特徵及其演變，在很大程度上反映青藏高原整體生態環境的變化趨勢，對柴達木盆地、三江源、祁連山等地區均有較大影響。