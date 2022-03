印度人口已超越中國成全球第一？　聯合國：料2027年成真

近兩日,網上流傳印度人口達到14.1565億人,比中國多出300萬人口,成為世界第一大人口大國。

惟經核查,印度受新冠疫情影響,仍未公布2021年的人口普查數據,網傳所謂「印度人口超過中國」的說法,實際上是援引一印度醫療網站的估算,而該估算與其他機構的估算並不一致。



印度醫療資訊網站Medindia內「印度人口時鐘」(Indian Population Clock)的頁面顯示,截至2022年3月6日下午6時,印度人口為14.15億人。該網頁的開發者 Vaishali Gokulakrishnan稱,動態的印度人口時鐘是一個預測印度人口的實時時鐘,根據該國的出生率(每千人19.3)和死亡率(每千人7.3)每秒不斷地更新。

文章的參考頁面顯示,「印度人口時鐘」的數據來自countrymeters.info的統計。然而,兩個頁面的數據顯示並不一致,Medindia頁面顯示的印度人口數偏多,countrymeters.info頁面則偏少。另幾家不同的數據網站比較結果均顯示,印度人口仍未超越中國。

事實上,印度未有發布2021年人口普查通告的官方數據。《印度快報》報導,印度內政部國務部長拉伊(Nityanand Rai)稱,由於新冠疫情爆發,人口普查和相關的實地普查活動被推遲直到獲得進一步通知的指令。

此外,印度傳媒並無報道「印度人口達14.1565億」的消息。根據世界銀行的統計數據,2020年,印度人口達13.8億人。

雖然「印度人口超過中國」是謠傳,但世界經濟論壇曾發表文章,預測前述情況最早會在2026年發生。

第七次全國人口普查主要數據顯示,全國人口共141178萬人,與2010年第六次人口普查相比,增加了7206萬人。今年1月,國家統計局公布,2021年末全國人口為141260萬人,比2020年末增加48萬人;全年出生人口1062萬人,比2020年減少140萬人。

2020年11月4日,世界經濟論壇在官網發表《印度人口和中國人口在1800年後發生了什麼變化》(This is how the populations of India and China have changed since 1800),文章預測過去三百多年來,中國的人口一直比印度多,但這種情況最早可能會在2026年發生轉變。

另聯合國的報告顯示,從現在到2050年,印度的人口預計將增加近2.73億,預測到2027年將超過中國成為世界上人口最多的國家。報告稱,到本世紀末,印度仍將是人口最多的國家。