深圳外賣員評論獲超3萬點讚　冀疫情完結「哪怕爬9樓也毫無怨言」

深圳疫情反覆，有社區傳播風險，全市自昨日（12日）全面暫停堂食，機關企事業單位非必要人員原則居家辦公，羅湖南山等5個區連續4天「每日一檢」，不少人只能留在家中，一日三餐都成問題。

疫情防控形勢突然強化，有外賣員日前就在深圳衛健委的微信公眾號留言稱，「現在這個形勢真是外賣員的春天……但是我不喜歡這樣」、「我希望疫情快快結束，哪怕讓我爬9樓我也毫無怨言」，截至今日（13日）中午12時，其留言已獲得3.4萬點讚。



田猛在深圳衛健委發布的文章中留言。（微信公眾號＠深圳衛健委）

《南方都市報》報道，留言獲得超過3萬點讚的外賣員名為田猛。他介紹，自己任職外賣員已有兩年多，他留言時沒有特別的想法，只寫下工作過程中的經歷和感受，未料會引起如此大的迴響，「十點多收到同事截圖發過來的微信才知道被送上熱評」。

田猛表示，疫情前需要送餐上門，遇到沒有安裝電梯的舊樓，爬個7、8層的情況很常見，自己最多需要走到9樓。由於疫情後推行無接觸配送，外賣員只需送餐到指定的存餐櫃，然後通知客人憑取餐碼取走，對外賣員而言是既省時又方便。

田猛認為，在抗擊疫情過程中，城市猶如一個生態鏈，當某個環節出問題時，沒有人可以獨善其身，因此希望大家遵守防疫規定。（南方都市報）

惟隨着時間推移，田猛發現很多地方都列入封控區，他慢慢地沒有比較輕鬆的感覺，也看不到市民臉上的笑容。田猛直言，疫情前覺得工作很簡單，「就是顧客點了東西，然後我們給送過去」，但現在他的責任感更強，「很多居家的市民，有時候實在沒辦法了，都餓得不行了，在等著我們送過去的這頓飯了，所以我感覺我們的任務還是挺重要的」。

田猛表示，以前覺得外賣員只是一份工作，但現在感覺更像是城市的毛細血管，源源不斷地給城市輸送着養分。在抗擊疫情過程中，城市的每一環都很重要，猶如一個生態鏈，當某個環節出問題，大家都會受影響，沒有人可以獨善其身，所以他希望大家遵守防疫規定，早日戰勝疫情，「哪怕我們以後繼續又爬樓，爬多少樓我都願意」。