網紅大鬧酒店罵懷孕員工狂言「打你我賠得起」　至警局即後悔道歉

日前，內地有網紅要求三亞一家飯店延遲退房到下午6時未果，遭收半日房價而辱罵懷孕副理。網傳的影片中，該網紅對該副理大罵，「我不是看你懷孕了，我早打你了，打完你之後我還賠的起，並且不進局（公安局）」該網紅更稱可以錄影，「我有我粉絲一共有十萬，我的爸總裁，我大哥呢，庫里南（勞斯萊斯車款）600萬的車！」影片上傳引發網民熱議。



3月24日，微博上流傳該網紅在公安局道歉的影片，她稱自己「感到後悔，希望公安機關寬大處理」，據了解，目前該網紅已經與飯店決定私下協商解決紛爭，不走司法程序。



綜合內媒報道，該網紅3月15日到17日入住三亞麗禾溫德姆酒店，原本預定在17日中午退房，但該網紅致電酒店要求退房時間延至下午4時，酒店同意。但該網紅後又再要求延至下午6時，遭酒店拒絕，稱要收取半日房費（380元人民幣）。

該網紅隨即到酒店大堂與副理理論，該網紅見酒店副理懷有身孕，大罵「我不是看你懷孕，我早打妳了，我打完妳我還賠得起，並且不進局。」該網紅更稱自己不怕錄影，因身家雄厚，粉絲眾多，「爸爸是總裁，哥哥開著600萬勞斯萊斯名車（庫里南），我北上廣更有人（脈）」。之後，該網紅要求至少減免一晚的房費，「不然就給我死的辦。」

影片上傳後，引發內地網民熱議，網民則搜查出該網紅是「玉米姐」，在微薄粉絲為3.1萬人，抖音則為7000人，並未如她所言粉絲多達10萬。網民批評玉米姐「態度囂張」「總裁女兒380元人民幣都要計較？」

三亞麗禾溫德姆酒店在3月23日發聲明，稱事件已報警處理，並未收該網紅延遲退房費用，並以關懷該懷孕副理，據了解該副理被罵後身體略有不適，休息三日後已無大礙。

3月24日，網絡流傳該網紅在公安局道歉的影片。她在影片中稱深刻認識到自己的錯誤，感到後悔，「請求公安機關寬大處理」。內地網民則調侃「爸爸跟哥哥呢？」「最終還是進局了」三亞當地派出所則表示，針對該糾紛3月22日雙方已經決議私下協商解決，不走法律程序，後續產生的責任由雙方自行承擔。