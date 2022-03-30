孕婦凌晨返工期間打瞌睡遭解僱　珠海一公司被判賠4.8萬元

廣東珠海一名懷孕女員工，凌晨上班期間難忍睏意、偶打瞌睡，遭到公司違法解僱。近日，珠海市中級人民法院對案件作出終審判決，認為女員工身體處於特殊生理階段，行為有其身體客觀原因，公司需賠償4.8萬元（人民幣，下同）。



據內地傳媒報道，該女員工2012年8月入職，遭解僱前已在公司服務7年，2019年4至5月期間，在公司人事的調整下，她的工作時間被調整為三班倒的值班制度，同年6月，公司以工作時間打瞌睡違反了規章制度為由，將她辭退，並拒絕支付賠償金。

公司指出，女員工在2019年6月3日、7日等四天的凌晨，分別別睡著6分鐘、8分鐘、28分鐘及6分鐘，嚴重違反公司的制度，故以此為由主張其解除勞動合同符合法律規定，無需支付賠償金。

女員工則認為，公司安排她值夜班是刻意為之，「此前公司刻意安排一批工齡較長的老員工值夜班，並以他們在值班期間睡覺為由予以辭退。」女員工續指，自己從未有過長時間值夜班的經歷，自己打瞌睡的時間點都發生在凌晨4、5點左右，且時間都很短，這屬於正常生理需求，公司這麼做不合理，因此提起勞動仲裁。

案件經過上訴，近日於珠海市中級人民法院作出終審判決。法院認為，女員工打瞌睡並未影響其所在崗位職責，並未嚴重影響公司正常生產管理秩序。考慮到其處於妊娠初期，屬特殊階段的生理階段。上述行為有其身體客觀原因，公司依據公司規章制度單方解除勞動合同不具合理性，屬違法解除。

因此，法院判處公司向女員工支付違法解除勞動合同經濟賠償金。經核算，女員工入職公司滿7年，離職前12個月平均工資為3439元，某庫公司應支付賠償金48146元。