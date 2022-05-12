帶妻來上海治病如今拖骨灰回家　江蘇男：這裏曾有新婚快樂回憶

據《澎湃新聞》5月10日報道，江蘇常州男子黃建才，兩個月前帶患淋巴癌的妻子到上海化療，不過於日前搶救無效死亡。疫情之下交通不便，他將亡妻的骨灰裝進行李喼，一路走了5個多小時到虹橋火車站。

他說，結婚前兩日，自己與妻子到上海購置新婚所需的物品，「這個時候我很開心，她也很開心」，但經歷了妻子病危、離世、火化，這裏又成了黃建才的傷心地。



拖著紅色行李喼，黃建才只知悶頭往前走。行李喼裏裝的是亡妻殷桃香的骨灰。這個60歲的男人，此刻走在上海空蕩蕩的街頭，想起32年前，帶著還未完婚的妻子，來上海買東西的場景。東西買完，他們就回家結婚。

而現在，一切都結束了。兩個月前，妻子帶著這個箱子，從江蘇常州來上海化療，5月6日，妻子經搶救無效，病逝於此。

當務之急，黃建才想盡快把妻子帶回家去，「不能讓她一直在外面漂著。」

疫情之下，上海虹橋站每天只有一班車能到常州，一票難求。但黃建才顧不了這些，總不能一直等着，先到車站再說。

黃建才帶著妻子的骨灰走到火車站，全程五個多小時。（澎湃新聞）

5月7日這天，下午一點，黃建才拖著這個行李箱，徒步7個多小時，20多公里，從老閔行走到虹橋火車站。他仰面躺在虹橋火車站的站外，皺著眉頭睡覺。身邊豎著一個紅色行李箱，還躺著一個黑色行李箱和幾個小包。他頭髮短而白，臉上有曬紅的痕跡。

他手從衣擺下伸進去，一邊抓撓身體，一邊掏出一張居民死亡醫學證明書問剛到的內媒記者，「我買不到票，但我想帶老婆回家」。黃建才指指邊上的行李喼說，「我老婆在這兒」。

疫情下，上海虹橋站每日可出發的旅客約為1100人次，不少旅客都是提前很多天搶票。而從上海到江蘇常州，眼下一天僅一班車，發車時間是下午4時36分。

在5月7日領到妻子的骨灰後，黃建才一刻不想停，當下就決定帶妻子回家。疫情下，他沒能叫到去虹橋站的車，也不懂怎麼搶票，就把搶票的任務交給兒子、兒媳、侄女等，自己直接動身，從位於老閔行的復旦大學附屬腫瘤醫院閔行分院，一路走向虹橋火車站。

地圖顯示，這一路24公里左右，步行約需5個多小時。但黃建才不認識路，也不太會用導航。他是跟著上海朋友的指示，邊走邊問的。途中，他吃了2個梨，3個橘子，1塊鍋巴和2瓶水，晚上8點鐘才到。

一路上，黃建才緊緊抓著行李箱的把手。他不覺得多累，但是心疼妻子的情緒很濃。「我不想讓她留在外面。」他擔心紅色行李箱的輪子被磨平，但又無計可施。他這一路幾乎沒有停下，只有在碰到過橋的時候，會放慢一點腳步。

在黃建才和妻子的故鄉有一種說法，亡靈自己過不了橋，要喊名字帶著過橋。「不然她不認識路，要跑丟掉。」

記不得有多少回了。每一次逢水過橋，黃建才就在心裏一遍遍地說，殷桃香，你跟我走，我帶你回去，他太擔心妻子跟丟了。

黃建才帶著妻子的骨灰，行走在上海的大街小巷。（澎湃新聞）

「我不可能丟下她。我不能讓她留在外面。」黃建才重複了很多次。

2020年，殷桃香被確診淋巴癌。從那時起，從常州到南京，再到上海，有時是黃建才，有時是兒子，帶著殷桃香求醫問藥。

2022年3月10日，兒子照例帶著殷桃香來上海進行新一輪的化療。只是趕巧到了新茶上市的時節，家裏做茶葉生意，忙得走不開人。一家人商量了下，便留殷桃香獨自一人在上海。黃建才說，妻子把生意看得比什麼都重。

他後來總是後悔。3月10日起，上海疫情數字開始攀升，與此同時，整個上海的醫療系統、交通出行都受到影響。在醫院總歸是安全的，黃建才這樣想。直到4月16日一大早，黃建才兒子收到醫院打來的電話，殷桃香病情突然惡化。

黃建才在醫院陪著妻子走完最後的日子。（示意圖／視覺中國）

黃建才決定立馬去上海，內心想著最壞的打算。聽說上海物資不好買，趕在坐高鐵前，他為妻子買了兩身新衣服——萬一這次妻子真的不能回來，需要準備這些。16日八點多，常州沒有幾家開門的小店，他兜兜轉轉找到了一個開門的商場店舖，買下了兩套春裝——這些年，妻子喜歡紅色的、嫩色的衣服，他特意挑了一套粉紅色的。

在病房裏，黃建才陪伴妻子度過她生命中的最後的20天。黃建才不是不想帶妻子回去，但車票難買，兒子過不來，他又總指望她能好起來，好好帶她回去。

上海曾是黃建才的「開心地」。結婚前兩天，他帶著殷桃香來過一次上海，主要是為了結婚買些東西。兩人是坐車來的，上世紀八九十年代，車不太好，路也不太好，從常州到上海300公里的路程，要花六、七個小時，路上還要停下來吃頓飯。車慢慢地開，殷桃香頭靠著黃建才，第一次來到家鄉人都說是大城市的上海。

上海曾是他們的新婚「快樂地」，如今卻變成黃建才的傷心地。（視覺中國）

他們去了南京路，逛了上海的大商場，26歲的女孩，走到哪裏眼裏都是新奇和喜歡，買了很多小物件，碗、杯子等等。「這個時候我很開心，她也很開心，」黃建才說。但經歷了妻子病危、離世、火化，這裏又成了黃建才的傷心地。

5月7日晚上7時多，黃建才到了虹橋火車站附近，找了一圈，終於在晚上10時找到了一個半室內的場所，有燈，風小，可以暫時歇腳。他拿紅色行李箱靠著身體，不安穩地睡了一個晚上。這一天不可能有車帶他回家了。

5月8日早上，黃建才還沒搶到票，他嘗試搭到一部車，想去青浦跨過道口回家，沒能實現。不幸中的萬幸，到了當日下午四點前後，侄女替他搶到了票。下午五點四十分左右，他帶著妻子的骨灰盒，站在了常州的土地上。兩個小時後，他將這個一路顛簸的箱子通過隔離酒店交給了兒子。行李箱脫手的一瞬間，黃建才心裏說，妹妹，兒子來接你了。接下來，兒子會把殷桃香的骨灰帶到老家。家人們在那裏備下了墓地，親人們會來弔唁。黃建才不能參與這些，但他心裏很安定——把妻子帶回家，他做到了。