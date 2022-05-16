哈爾濱自焚男疑被舉報違規擺攤　找同行尋仇攬炒　家屬圖捏造事實

5月8日，哈爾濱市男子曹某濤自焚身亡，由於家屬認為警方有意隱匿案情，一度引發輿論關注。

哈爾濱市調查組昨日（15日）發布「哈爾濱市道裏區曹某濤燒傷身亡」調查通報稱，曹男懷疑同行舉報其父違規佔道洗車，於是拎一桶汽油去找張姓夫婦，後將汽油潑灑在自己身上及周邊，在爭吵中點火企圖玉石俱焚。



警方通報稱，5月8日下午1時45分，哈爾濱市公安局接報稱，道裏區天平路附近有人燒傷。警方到場後發現一男一女被燒傷，曹某濤經搶救無效死亡；女傷者盧某秋右背部、右肩部及右上臂二級灼傷，無生命危險。

經調查，5月7日，曹父在行人路擺攤經營洗車生意。當天下午6時40分許，執法人員因曹父違規佔道洗車，暫存其洗車用具於執法局，曹某濤與父親懷疑是同行張某和舉報。

5月8日下午1時34分，曹某濤拎著一桶汽油找到張某和並與之爭吵，之後將汽油潑灑在自己及周邊，正在洗車的張男和妻子盧某秋上前勸解。期間，曹某濤將盧女摟住並點燃手中的打火機，致二人不同程度燒傷。

曹男拎著一桶汽油去找張姓夫婦，在爭吵中點火，企圖玉石俱焚。（中國新聞周刊）

經警方、救護員及目擊者證實，事發時曹某濤未被繩子捆綁，刑事技術部門現場勘查未發現現場有繩子殘留物，檢驗鑒定未見繩子捆綁痕跡，網傳的「繩子」為燒焦的衣服殘留物。在調查中，未發現涉黑涉惡線索。

早前有報道稱，曹某濤因生意矛盾遭洗車攤檔的同行報復，全身遭淋油點火重度燒傷。其母和親妹都強調不認可警方早前的通報，死者親妹更認為警方有意隱匿案情，一度引發內地輿論高度關注。