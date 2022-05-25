寧波擬立法強制食肆提供公筷　違規可罰200元人民幣

寧波市為了促進公筷使用，寧波市人大常委會發表關於徵求《寧波市公筷使用規定（草案）》意見的通告，並將《寧波市公筷使用規定》列入2022年立法計劃審議項目，擬提請6月下旬召開的市人大常委會會議審議。



寧波市公筷使用規定（草案）指，寧波市根據市的實際情況，制定使用公筷規定，規定適用於本市行政區域內公筷使用及其監督管理工作。

規定提出，在餐飲服務場所，兩人以上同桌合餐時，應當使用公筷，並倡導在家庭等其他場所用餐時也使用公筷。

規定要求，餐飲服務場所，餐飲服務提供者應當為同桌合餐者每人或者每菜配備公筷。而公筷應當具備明顯標識。餐飲服務提供者配備的公筷應當在顏色上區別於其他筷子，並標註「公筷」字樣。

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規定指，餐飲服務提供者應當在餐飲服務場所醒目位置設置公筷使用提示，並引導就餐者使用公筷。任何單位和個人有權對違反公筷使用規定的行為進行勸告，並可以向政務諮詢投訴舉報平台進行投訴、舉報。

處罰方面，餐飲服務提供者未按規定配備公筷，由商務等行業主管部門責令改正；拒不改正的，處二十元（人民幣，下同）以上二百元以下罰款，並將相關信息依法納入行業信用體系。

世衛組織統計數據表明，食源性疾病的發病率居各類疾病總發病率前列，而在各類疾病傳播途徑中，唾液是主要的途徑。

央視網評論也指聚餐時不使用公筷，為病毒、細菌、微生物的傳播打開了方便之門，特別是疫情暴發以來，發生過因使用私筷共餐導致病毒傳播的病例，敲響了用餐衛生安全的警鐘。