研究發現低溫下調控體溫的特異神經元　社交行為也受影響

周二（7日），期刊《細胞-代謝》在線發表研究論文《下丘腦冷感受神經元控制體溫穩態調控和社交行為引起的體溫上升》，該項中國科學家的最新研究，發現了一群針對低溫刺激的神經元，其在低溫下能調控體溫，且還可以影響社交行為，調控社交時的體溫變化。



據澎湃新聞報道，就神經系統如何參與調控、維持體溫穩態，目前其神經調控環路基礎尚不明確。而該由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心（神經科學研究所）、神經科學國家重點實驗室、上海腦科學與類腦研究中心張哲研究組、梁智鋒研究組和許曉鴻研究組合作完成的研究，通過全腦系統性地篩選，發現位於腹中側下丘腦（dmVMH）Pdyn陽性神經元對環境中的低溫刺激表現出高度特異性的反應；調控該核團或其下游連接腦區，就可以控制體溫變化。

研究還發現該群神經元參與了由社交行為引起的體溫變化的調控，通過示蹤技術，研究發現VMHPdyn神經元可接收來自全腦的廣泛投射。據介紹，發生社交行為時，小鼠的VMHPdyn神經元活動增強且體溫上升，但當利用光遺傳技術抑制VMHPdyn神經元時，社交行為便會減少，體溫上升也會消失，反映該群神經元具有調節體溫和影響社交行為的雙重功能。

據研究人員介紹，相關探究對於理解哺乳動物維持體溫的神經機制至關重要，並將為臨床上發熱、失溫症等體溫穩態失衡疾病的治療提供思路。