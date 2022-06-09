廣東茂名7-11廣告配文「她不醉沒機會」　網民斥：賣失身檸檬茶？

近日，廣東茂名一間7-11便利店被揭在店內張貼寫有「她不醉，沒機會」的廣告，配圖則是將各款酒辦加至一包包檸檬茶中。網民認為廣告用語低俗，質疑7-11出售「失身檸檬茶」。



有網民在社交平台上發布一張便利店賣酒架的圖片，並發文質疑「你兌酒喝OK，但這宣傳語我一男的看到都覺得離譜」。據圖片顯示，7-11其中一個貨架上擺滿各類酒辦，上方廣告就將各款酒辦加至檸檬茶，並配上「她不醉，沒機會」等字詞。

《北京商報》報道，6月7日，7-11回應稱，公司的廣告審核非常嚴格，成品都是符合《廣告法》，網傳廣告是否真為7-11門店的宣傳圖片，需要進一步去確認。經查證後，她表示旗下所有授權範圍的店舖都沒有張貼相關廣告。

微博@老闆聯播消息稱，7-11客服證實門店有張貼上述廣告；目前，涉事門店已撤下廣告。

網民認為廣告用語低俗，質疑7-11出售「失身檸檬茶」。 （北京商報）

值得一提的是，同一天，7-11就因為「門店賣36.2元過期食品被罰」和「銷售過期食品被吊銷許可證」登上熱搜。

國家企業信用信息公示系統顯示，位於北京通州的7-11便利店因為銷售過期食品被吊銷許可證，被處以10萬元（人民幣，下同）罰款，且5年內不得申請食品生產經營許可。此外，北京亮馬橋的7-11便利店涉嫌將過期上架13天的熱飲換標籤後繼續售賣、裝有「關東煮」食材的容器被放置在垃圾桶上等現象，被北京市朝陽區市場監督管理局罰款10萬元。