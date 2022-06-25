福建一家5口4人被拐　大姊41年後找回親弟：母親小妹仍下落不明

41年前，蔡右群一家5口在福建南平暫住，母親、弟弟、妹妹和蔡右群本人卻先後被拐賣，蔡右群被賣至一個福建山中小村的張姓人家家裏做童養媳，但她從未放棄尋找親生父母的希望。



36年後，蔡右群順利找到生父，2019年蔡右群父親過世，臨終前吩咐她一定要找回家人，一家團聚。蔡右群今年順利尋獲親弟，但弟弟仍未與她相認。蔡右群開心表示，自己不再孤單，「希望以後能和弟弟一起尋找母親和妹妹。」



《極目新聞》報道，1974年，蔡右群出生在重慶江津的一個貧苦農村家庭，她的妹妹蔡右紅和弟弟蔡右軍先後出生，一家五口1981年在在福建人張某的勸說下，舉家來到福建省南平市建陽區溪口村謀生活，全家租住在張某哥哥張某祝的家中。

沒想到，該年11月蔡右群的母親雷印秀出門，說過兩天就回來，卻再也沒有回來。不久後，蔡右群5歲的妹妹和3歲的弟弟被一個重慶老鄉帶走後杳無音訊。弟弟妹妹失蹤後不久，蔡右群也被房東張某祝送到福建省屏南縣雙溪鎮一個偏僻山村張姓村民家中當童養媳，並改了一個張姓的新名字。

蔡右群透露，她當時一直哭著要回家，但養母告訴她是自己花300元買來的，是給兒子做童養媳的，讓她別想逃走。在張家的日子很難捱，讀了兩年書後，蔡右群就無奈輟學，每天都要上山砍柴、割草，在家做家務。養母對她卻很苛刻，動輒對其打罵。

蔡右群多次嘗試逃跑，尋找親生父母，但每次都被抓了回去。她也多次想過輕生，但每當想到親生父母可能有一天會來找自己，她最終放棄這個念頭。19歲時，蔡右群和這戶張姓家庭的大兒子結了婚。此後，他們養育了一對兒女，如今孩子們已經長大成人。

父女相隔36年重逢哭紅了雙眼

2017年，蔡右群找到當初把她賣掉的福建張某祝家，恰好遇到張某祝的弟弟張某在家，當年正是張某勸她一家來福建的。張某聽說蔡右群在尋找父親，向朋友打聽一番後，找到她父親的聯繫方式和地址。

在福建省建甌市蔡右群見到自己的父親蔡貴海，父女倆已失散36年，蔡貴海也已經79歲了，神智不太清楚。但得知找回女兒後，蔡貴海和蔡右群兩人都忍不住流淚，蔡貴海更哭紅了雙眼。

蔡右群和父親蔡貴海分離36年後相認。（上游新聞）

報道指出，蔡貴海在發現妻子和三個孩子被相繼拐賣後，多次尋找無果受到很大的打擊，後來到福建省建甌市和當地一名女子結了婚。蔡貴海透露，妻子和蔡右群的弟妹都是被重慶潼南的陳某一夥人拐賣的。

當時拐賣人口的嫌犯陳某和他們一家都租住在福建溪口村，蔡貴海事後曾報警，陳某後來也因此被判刑半年，蔡右群的弟妹據稱是被賣到福建一個赤腳醫生的家裡。2019年，蔡貴海帶著遺憾去世。臨終前他囑咐蔡右群，一定要找到母親、弟弟和妹妹。

弟弟已找到但暫未和姐姐相認

今年3月，公安部決定自3月1日起至12月31日開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，6月12日，蔡右群向福建省南平警方報案，希望警方幫她尋找母親和弟弟妹妹。

6月20日，蔡右群接到警方的通知，稱已經找到她的弟弟蔡右軍，目前人在廣東，但蔡右群弟弟仍無法接受這個事實，暫時不願和姐姐相認，警方也未公布蔡右群弟弟的消息。蔡右群表示，福建警方告訴她，有三個涉嫌拐賣她家四人的犯罪嫌疑人已被抓起來。但令她不解的是，她的母親和妹妹仍下落不明。

《極目新聞》報道指出，福建省南平市委相關部門稱，此事涉及的時間久、範圍廣，案情複雜，「當地警方正在調查此事，如有結果會對外進行發布」。