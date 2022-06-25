廣西婦為取已故丈夫存款奔波兩地逾年　只為證明「丈夫是丈夫」

55歲來自廣西北海的李女士長期在玉林工作，其丈夫黃偉剛2020年4月因病去世，可在次年7月一次偶然下，李女士在衣櫃內發現一本某國有大型商業銀行北海分行四川路營業部開出的存摺，後來打聽得知存摺內還有6000多元人民幣餘額。然而，明明是丈夫的錢，李女士卻一直沒辦法取出來。近期，李女士為此奔波兩地向多部門求助，只為證明「丈夫是丈夫」。



起初發現存摺時，李女士不以為意，丈夫生前也從未提及過這本存摺，直到後來去銀行打聽，她才得知還有餘額。於是，李女士帶著戶口本、結婚證以及丈夫的火化證和存摺來到銀行打算取錢，但經過一番查詢，工作人員告知黃偉剛存摺和戶口本上的身份證號碼不一致，故取不了錢，並讓她去丈夫生前居住的派出所或街道辦開一份證明，證明存摺和戶口本上的身份信息都屬於黃偉剛。

然而，事情遠沒那麼簡單，過去一年，李女士先後七次奔波玉林北海兩地，求助了北海多個部門，依然沒能拿到一紙證明。

李女士稱，派出所查詢後，發現黃偉剛此前曾更換身份證，其一代身份證和二代身份證編碼一致，並無出入。但派出所卻表示，根據相關規定，他們無法開具銀行要求的證明。她推斷，丈夫戶口本和存摺上的信息不一，可能是他此前辦理存摺時填錯信息，或是負責集中辦理的工作單位報錯了信息。可是，如今丈夫生前工作的北海市醫藥總公司已不復存在，故也沒辦法證明。

黃偉剛的勞動合同檔案。（南國早報）

隨後，李女士到北海市海城區中街街道辦提取丈夫的勞動合同檔案，上面的身份信息與黃偉剛存摺上的一致。可是，街道辦亦表示開不了有關證明，他們只負責調取合同檔案。

由於丈夫的養老保險繳費賬號亦與存摺上的一致，李女士繼續向北海社保部門求助，但對方同樣拒絕其請求。就此，證明「丈夫是丈夫」成為了李女士面前一座大山，讓她無奈又心酸。

為證明「丈夫是丈夫」奔波讓李女士無奈又心酸。（南國早報）

直到周三（22日），在媒體的陪同下，李女士再次來到了銀行，最終，在多方經過近5個小時的溝通和處理後，銀行協調相關單位開具證明，幫李女士取出了存款，令煩擾後者多時的心事得以解決。

對於事件，中國人民銀行北海市中心支行工作人員提醒，儲戶身份信息如發生變更，當事人應拿著當時的回執單等相關材料，及時主動到銀行及相關單位同步辦理信息變更，以保障自身權益。