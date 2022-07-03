遼寧住客揭床單現大片血漬　七天連鎖酒店致歉：徹查衛生管理情況

遼寧大連有考生爆料稱，入住「7天連鎖酒店」後發現被套內有大片血漬，他向酒店反映後，對方卻希望他刪除相關影片。

昨日（2日），酒店在官方微博@7天酒店家族就事件致歉，並稱持續與受影響的住客溝通，以期獲得對方諒解。目前，已成立專項小組徹查酒店的衛生管理情況。



6月30日，涉事考生在社交平台上發布影片，自己是參加「專升本」考試的學生，預訂並入住接近學校的7天連鎖酒店（瓦房店火車站店），他入住時沒有特意檢查床舖，結果睡了一晚後，才發現床單有大片血漬。

《極目新聞》報道，涉事酒店的工作人員昨日稱，最近因考試，許多學生來酒店訂房，7月4日前的房間都已經訂滿。事件發生後，7天酒店總部已經派人到店調查。目前，該店的當值服務員已經被開除。

近年來，內地酒店業頻頻發生包括衛生，住客安全、私隱等問題，而酒店無法100%完全監控前線的工作情況，很多時候都要依靠工作人員的自覺執行。《第一財經》報道，一位匿名的酒店管理人員稱，雖然公司都有完整的制度和規定，但在執行過程中難免有不規範的操作，且監管也不到位，於是一系列問題接踵而來，「說到底還是人員管理問題」。

前述匿名者稱，酒店市場在前幾年發展迅速，擴張太快；公開數據顯示，亞洲市場新增酒店項目有約50%都聚集在中國市場。酒店太多加劇競爭，令入住率和房價雙跌，加上遭遇新冠疫情，導致酒店業雪上加霜，整體收益下滑，意味著酒店從業員和收入整體也會受挫。

匿名者透露，一些管理鬆懈的加盟店或生意不佳的門店都會在執行時出現漏洞。即使是發生上述各類糾紛事件，懲罰也不算特別嚴格，才導致同類事件反覆發生。若嚴懲相關酒店，例如巨額罰款或直接吊銷營業資質等，酒店業者才會更重視管理。