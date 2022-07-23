傳男子商場內掐死女友　成都警方闢謠：打人者造謠者均處10日行拘

網傳四川成都一間商場內，一名男子將女友當場掐死。當地警方周五（22日）通報指，事件為情侶發生口角後互相抓扯，涉案男子與造謠者被分別處以10日行拘。



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有網傳消息指，周三（20日）晚7時許，成都龍泉驛萬達廣場內發生一宗命案，一名男子將女友當場掐死。據閉路電視畫面顯示，在一處通道內，男子掐住同行女子的頸部並將她按在牆上，女子後來倒地不起。

對於有關消息，涉事商場周四（21日）回應指，此消息為造謠，商場方面已經向警方報案，女子正在配合警方調查處理。

及至周五（22日），成都市公安局龍泉驛區分局通報稱，「龍泉萬達廣場一男子掐死一女」傳言不實，經查明，這對情侶當日發生口角後相互抓扯，男子掐住女友頸部致其倒地。

警方通報。（微博@成都龍泉驛公安）

其後雙方自行撥打急救電話，女子經檢查無大礙後與男友自行離去。目前，涉案男子因毆打他人，被依法處以行政拘留十日的處罰。同時，造謠者亦因散布謠言、擾亂公共秩序，被依法處以行政拘留十日的處罰。

不過，不少網民都質疑判罰結果：

「四川的警察是真離譜」。



「如果沒人造謠，打人者的拘留會不會也就可以省了」。



「殺人未遂就十天？發視頻的和殺人未遂的同罪？」。



「但視頻裡的行為也很恐怖希望能查清楚」。



「這不是故意殺人嗎，沒死只是意外，如此暴力犯罪只是行政? 說好的依法治國呢​」。

