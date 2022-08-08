董子健與孫怡無預警宣布離婚　結束5年婚姻　將共同撫養孩子

內地演員董子健與孫怡今日（8日）在微博無預警發文宣布離婚消息，隨後兩人的工作室也發公告稱兩人是和平分手，兩人已結束5年婚姻，並已辦理相關離婚手續，此後將以親人和朋友的身份共同撫養孩子。



孫怡今日在微博發文寫道「從前祝我們，今後祝你我」，同一時間董子健也發文稱「咱都好好的」，帖文最後互相標籤對方，無預警官宣離婚。

隨後董子健工作室發聲明指出，兩人經過慎重考慮決定和平分開，結束婚姻關係，並已辦理相關手續，感謝大家一直以來對於兩人婚姻給予祝福。聲明中也提到董子健和孫怡將會以親人和朋友的身分共同撫養家人。

董子健與孫怡於2016年公開戀情，2017年5月宣布結婚，同年9月女兒出生。一直以來兩人在社交網絡經常互動、大螢幕前展現的關係也都很甜蜜。網友一直看好兩人關係，對於兩人官宣離婚如此突然，感到非常震驚。

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29歲的孫怡於2015年在電視劇《羋月傳》中飾演「羋瑤」，之後也接連演出《因為遇見你》、《人生若如初相見》等劇。

28歲的董子健則曾出演電影《六弄咖啡館》，2013年更憑藉電影《青春派》入圍第50屆台灣電影金馬獎最佳新演員獎，2015年又憑著電影《德蘭》入圍第52屆金馬影帝。