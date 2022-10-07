男性也孕吐？湖南妻懷孕老公猛吐　赴醫院檢查竟發現患上這病...

孕吐是懷孕後的正常生理反應，但這一症狀卻不只會出現在女性身上。湖南一位丈夫近日嚴重嘔吐，到醫院檢查後竟發現這與妻子懷孕有莫大關聯。



孕婦在懷孕頭兩三個月多數會出現「害喜」，表現為噁心欲吐、頭昏乏力、食慾不振等現象。（視覺中國）

據「星視頻」報道，湖南長沙一名孕婦介紹，自己和丈夫從今年1月起開始做試管嬰兒，現在正處於保胎階段，不過丈夫卻在自己懷孕期間出現「孕吐」反應。經過檢查後，醫生表示，男子患上了妊娠伴隨綜合徵，「這種情況非常少見，也與本人的經歷和心理素質有關」。

據悉，孕婦在懷孕頭兩三個月多數會出現「害喜」，表現為噁心欲吐、頭昏乏力、食慾不振等現象。不過，有些丈夫在妻子懷孕出現妊娠反應時，也會出現類似症狀，這被稱之為妊娠伴隨綜合徵。

妊娠伴隨綜合徵是一種心理因素所致的神經症或身心疾患，這種現象經研究主要是心理因素造成的。其發病原因，主要是將為人父的喜悅、等待嬰兒降生的焦慮、未來職責的惶惑、子女健康的憂慮、種種強烈的情感交織在一起，導致了丈夫的精神紊亂。

網民點睇：

「感覺好像試管插錯了人」。



「希望全天下的老公都得一次這個病」。



「生不了孩子就算了，還要孕吐」。



「這叫真正的感同身受，同病相憐」。



「這種好，讓老公妊娠反應，讓他們體會下妻子的不容易」。

