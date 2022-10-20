「南湖紅船」設計圖入藏無錫市檔案史志館　曾被祖孫三代珍藏60年

南湖紅船圖紙捐贈儀式周一（17日）在江蘇在無錫市檔案史志館舉行，無錫造船師傅徐步皋的後人徐經緯、徐穆傑父子當場把徐家傳承珍藏逾60年的南湖紅船手繪設計圖紙《南湖遊山船船體結構圖》、《南湖遊山船分佈結構圖》無償捐予市檔案史志館，作為該館「鎮館之寶」。



據《澎湃新聞》報道，1959年，新中國成立十週年，為籌建南湖革命紀念館，嘉興仿製了1921年中共一大開會的遊船，作為一大會議紀念船，停泊在南湖煙雨樓前水面上，故得名南湖紅船。在中共二十大召開之際，徐氏父子將上述圖紙自願無償捐贈給無錫市檔案史志館，具有十分重要的政治意義和文化意義。

該館副館長接玉松表示，史料記載，南湖遊船來自無錫，當地人稱為無錫絲網船或無錫快船。1959年，無錫市交通工具合作工廠（無錫紅旗造船廠前身）應嘉興有關部門要求派出溫和尚、溫炳奎、徐步皋3名師傅赴當地參加紀念船的製造工作，並於當年8月25日成功完成紀念船製造任務， 「可以說，南湖紅船在製造過程中凝聚了無錫造船師傅的智慧和心血，因此這段經歷被載入了黨史」。

據徐經緯介紹，父親44歲那年受舉薦參與南湖紀念船的仿製，負責繪製遊船的設計圖紙，圖紙後來傳給了他，他又傳給了兒子徐穆傑，祖孫三代珍藏逾60年，家族視之為榮耀。對於選擇將原始設計圖紙捐出，他解釋，這是為了讓圖紙得到更好的保護。