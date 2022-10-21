杭州豪華SUA路邊泊2年多面目全非　欠費近5萬　車主多次稱會找數

浙江杭州西湖區競舟路上，一輛SUV停在路邊車位2年多，道路停車欠費已近5萬元，車身也已因污漬而「面目全非」。杭州西湖區城管局周五（21日）表示，該局工作人員周四與車主聯絡確認，已將該車拖離至停車費更便宜的停車場，車主則表示會來付停車費。



據悉，涉事廠商指導價目前為53.38至78.28萬（人民幣．下同）。車已停在競舟路上靠近文二西路的西側路邊公共車位內2年多，10月20日上午8時39分打印出的停車收費單據顯示，這輛車在該車位停車累計產生49463元未付，車身滿是黑油般的污漬，擋風玻璃、車頂上都是樹枝、灰塵，車內則比較乾淨，沒有放置多餘的物品，座椅等處皮面已開始老化脫落，四個輪胎還都有氣。

該車被拖至更便宜的停車場。（澎湃新聞）

杭州西湖區城管局工作人員稱，停車公司每次給車主打電話，車主都表示「車子就停在那裏好了，停車費會來付的」。城管指，停在道路車位上，並沒有違規，雖然有欠費產生，但他說會來付掉，停了兩年，沒有到無年檢強制處理的年限。目前沒有相關規定要對這樣的車輛實施拖走處理。

西湖區城管局工作人員續指，「車主在電話說，因為自己長期不在杭州，每次回到杭州時間短，急着要離開，車子停了這麼久，電瓶等不能用了，還得找人來修，一下子又很難找到修理人員，所以就沒動它了。車主說停車費會來付的，但沒有明確甚麼時候來動車。」

停車公司工作人員建議車主，停放在現在的道路車位上一天要70元，而停到專門的停車場一天是24元，不如先把車拖離停到停車場，產生的費用會少一些，同時也能騰出一些道路停車資源，因為這一區域本身停車資源比較緊張。對此，這位車主表示贊同，而目前拖車公司已將該車拖離到專門的停車點保管。