垃圾場驚現大量廢棄核酸試管　山西太原2人遭行拘

山西太原有垃圾場近日被爆出現大量使用過的核酸採樣試管，引發廣泛關注。當局周三（16日）回應稱，是廢物處置公司垃圾焚燒不徹底導致，警方已對涉事公司2名工人作出7天行政拘留處罰。



山西太原有垃圾場被爆出現大量使用過的核酸採樣試管。（ZAKER）

據事發地附近村民介紹，在太原市古交市俊家山有一處大型垃圾傾倒點，當中有大量核酸檢測的醫療廢物被隨意露天棄置，「這些醫療廢物已經堆放好一段時間了，並且不止一次地往這裡傾倒，但是當地監管部門從未管過。」該村民還憂慮，緊鄰垃圾場的農田會被醫療垃圾污染。

現場圖片顯示，大量標有「感染性廢物」的黃色醫療廢物專用包裝袋在垃圾廠內隨意堆積，由於隨意拋灑等原因，包裝袋中寫有「一次性使用病毒採樣管」字樣的塑膠試管亦四處散落，且每個試管內都塞滿疑似核酸檢測時採集咽部黏膜用的醫用棉籤。

不僅如此，大量病毒採樣試管已被掩埋，長時間丟棄致使一些試管已經破損，其中附著咽部黏膜的棉籤亦混入雜亂的垃圾中。

針對此情況，太原生態環境局古交分局周三回應稱，是由古交市民建特種廢物處置公司焚燒不徹底導致。執法人員在發現後已責令處置單位及時回收，目前涉事公司已將回收的5.4公斤進行了二次焚燒。此外，涉事公司的2名工人已被警方行政拘留7 天。

據《醫療廢物管理條例》規定，國家推行醫療廢物集中無害化處置，執行危險廢物轉移聯單管理制度，禁止在非儲存地點傾倒、堆放醫療廢物或者將醫療廢物混入其他廢物和生活垃圾。《醫療廢物分類目錄》亦專門規定，攜帶病原微生物具有引發感染性疾病傳播危險的醫療廢物屬於感染性醫療廢物，要求收集於醫療廢物專用包裝袋，應在產生地點進行壓力蒸汽滅菌或者使用其他方式消毒，然後按感染性廢物收集處理。