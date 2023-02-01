兩國產水陸兩棲救援飛機AG600M轉場　將全面進入型號取證試飛階段

據中國航空工業集團有限公司消費者，中國自主研制的兩架大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600M（1003、1006架）近日分別從廣東珠海及湖北宜昌成功轉場至陝西西安閻良，有序拉開今年科研試飛工作的序幕，推動AG600M正式進入型號合格取證試飛階段。



據新華社報道，通飛華南公司AG600M（1007架）首飛前相關工作已在珠海緊張開啟，同時部分員工啟程趕赴閻良試飛現場，提前進行開飛前準備工作。農曆新年期間，試飛中心還在閻良完成AG600M（1003架）拖錐測試改裝工作，全面開展科研試飛工作。AG600飛機的各類靜力試驗和研發試驗也已在西安同步開啟。

AG600飛機是中國首次按照民用適航標準研製的大型特種飛機，為滿足中國應急救援體系和國家自然災害防治體系建設需要研製的重大航空裝備。而AG600M屬優化機型，最大起飛重量60噸，最大載水量12噸，最小平飛速度220千米每小時，航程4500千米，具備優越的低空、低速、短距起降性能。

去年9月10日，「鯤龍」AG600M第二架機在珠海完成首飛。（微信公眾號＠航空工業通飛）

航空工業集團新聞辦表示，去年AG600項目研製全線高質量推進「十四五」及中長期發展規劃落實，圓滿完成「三架機總裝、三架機首飛、三大類試驗和三架機訂單」的年度攻堅目標。而今年對研製工作極為關鍵，研製全線將圍繞「年中具備執行滅火任務能力，完成40%表明符合性試飛」目標，並行開展典型任務場景試飛、鐵鳥試驗、試驗室驗證試驗和靜力機研發試驗、驗證試驗、適航驗證試驗、機載成品鑑定試驗，推進各項適航取證工作。