「跪求二奶」、「春心蕩漾」　廣西家長曝文具店售含性暗示鎖匙扣

近日，廣西南寧一名家長稱，10歲女兒在當地一間文具店內購買的鎖匙扣上，印有涉及性暗示的文字及圖片，引發廣泛關注，有不少網民對此表示，「堅決抵制低俗的性暗示。」



家長余女士日前透露，10歲女兒在南寧市青秀區吉祥路某文具店內，花費3元人民幣購買的鎖匙扣上，竟出現少兒不宜的文字和圖片，內容極為露骨、不堪入目。

「南寧新聞網」報道指，事件曝光後曾到涉事文具店調查，發現有關鎖匙扣就掛在店門口售賣，且已售出大半。所剩的鎖匙扣上就印有「跪求二奶，身價百萬別墅豪車，揮金如土闊綽好爽」、「春心蕩漾」、「妞，給大爺笑一個」、「這麼粗魯，溫柔點」、「如果有一天我變成色狼，情別忘記我純真過」等被指性暗示的字眼。

網民點睇：

「這不光是性暗示的問題，還有基本的是非觀扭曲的問題。」



「支持科普性教育，堅決抵制低俗的性暗示。」



「不得不說，現在的孩子們，在信息化的大潮下，遠比我們當年性早熟得多。」



「性教育=正確合理且有效的引導，建立認知；性暗示=違法犯罪。」



「孩子們沒有正確的接受性教育的渠道，社會卻充斥著一大堆邪魔歪道的性暗示。悲哀。」



其後，涉事文具店稱將加強審核，剩餘商品將廢棄不再售賣。周一（6日），青秀區市監局相關人員回應指，上周到現場檢查發現相關鎖匙扣已無銷售。