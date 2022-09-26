小學男生性教育課用衛生巾？老師：學習不分性別，了解更尊重女性

9月23日，福建福州一小學課堂上，老師教學生如何使用衛生巾，男生舉手主動上台學習使用方法的影片，引發關注。



內地網絡媒體《陝西網「白鹿視頻」》25日報道，該課程肖老師表示，當天課程是給五年級的學生上關於衛生巾的實驗，通過倒水展示衛生巾是如何吸水的、衛生巾的內在原理是什麼、最後教授使用方法。

有不少網友不理解男生上台實踐學習，肖老師則認為，性教育課程是不分男女的，學校一直堅持根據不同年齡段去開展不同的性教育課程。從一年級到六年級每月都有一次性教育課程，包含人類出生、青春期身體變化、防性侵等等。

「一年級上的出生教育，二年級上的是防性侵，三年級是和網絡相關的知識，四年級是青春的生理變化，五年級引入月經、衛生巾課程，六年級會有一些艾滋病的宣傳。」肖老師說。

肖老師還表示，對於老師而言，性教育就是一個知識點，學習沒有性別之分。衛生巾的學習不僅是和女生相關，跟男生也是有關係的，男生了解後會更加尊重女性。「我們班的男生在學習時主動把媽媽的衛生巾帶來做實驗，剩下的還放在班上拿給緊急需要的女生。」

國務院參事批評性教育課程缺乏系統

全國政協常委、國務院參事甄貞2021年3月在官方媒體《法治日報》就青少年性健康教育短板發表意見，提出學校應當在青少年性健康教育中發揮關鍵作用。

她指出，中國青少年存在性早熟和性意識提前現象，青少年性行為出現低齡化特徵，可是青少年獲取性知識渠道狹窄，普遍缺乏避孕知識，而且在性健康方面出現問題時，存在不好意思、不知道跟誰諮詢等情況。

她認為，中國學校性教育課程不完善，多數學校只把性教育作為生理學等課程的一個章節，內容上缺乏系統性及完整性。而且在內容上更多地關注青春期生理和心理發展、艾滋病預防、異性關係等傳統話題，對於性行為、性權利和避孕等話題很少涉及。

她批評，許多學校只是為了應付上級檢查而將其編排在課程表上，通常藉助心理課、生物課等現有課程，或者利用班會形式來開展，這使得官方統計的開課率虛高。同時，教師缺乏充分的培訓和支持，對於性健康的理解有限，導致所授課程質量堪憂。

2020年5月6日，武漢市第二十三中學高年級學生在教室裏學習，每張桌子上都放著透明板。（Getty Images）

教育部對學校性與生殖健康教育內容提出要求

教育部2021年10月15日就政協第十三屆全國委員會提出的《關於加強我國青少年性健康教育的提案》答覆稱，性健康教育是學校健康教育的重要內容，加強性與生殖健康教育對提升學生健康素養、促進學生全面發展有着重要意義。教育部對此十分重視，採取了一系列措施推進學校性與生殖健康教育工作。

2008年，教育部印發《中小學健康教育指導綱要》，性與生殖健康相關知識被納入疾病預防和生長發育與青春期保健部分，並按照學生身心發展和年齡認知規律，提出階段性學習目標和內容，主要包括生命孕育、成長基本知識、人的生命、身體主要器官的功能、青春期的生長發育特點、艾滋病的危害和預防方法、拒絕不安全行為、避免婚前性行為、樹立健康文明的性觀念和性道德等；

2017年，教育部印發的《普通高等學校健康教育指導綱要》要求通過對性與生殖健康方面核心內容的學習，核心內容包括性與生殖健康的基本知識、家庭與倫理道德、優生優育與適宜有效的避孕方法、常見生殖健康問題與自我保健方法、無保護性行為對生殖健康的影響、常見性傳播疾病和預防、艾滋病的傳播流行與控制、易感染艾滋病的高危行為和預防措施、艾滋病諮詢檢測和服務、不歧視艾滋病感染者和病人、預防性侵害的方法和技能。