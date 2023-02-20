內地瘋傳長期佩戴Apple watch致「手腕凹陷」？　醫生提醒

《上游新聞》報道，近日，有多名佩戴Apple watch的網友在小紅書、百度貼吧等平台表示，佩戴Apple watch的手腕處出現了凹陷。對此，Apple客服表示，或與手錶背後的凸起位置有關。專業醫生表示，如果沒有出現皮膚損傷則沒有問題。



在網絡發布的相關貼文中，網友表示：

「看見熱搜，取下手錶看了一眼，還真的凹下去了。」

「有人戴Apple手錶戴出一個坑嗎？最近老覺得手疼，昨天一看，發現凹進去了。」

「被Apple watch灼傷，經常有戴著手錶睡覺的習慣。」

「我是不是要換著手戴了，讓它凹得均勻一點。」

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2月18日，Apple官方客服表示，手腕凹陷可能與手錶背後的凸起有關：「apple watch本身顯示屏是平的，但手錶背後有一些位置是凸起的，凸起的位置主要用於檢測心率等。」

客服人員連續兩次強調「不會對身體產生不良反應或影響」，並稱該系列產品所有功能都可正常使用，出廠時已達到相關標準，並通過相關檢測。

重慶大學附屬中心醫院皮膚科副主任醫師賈瑜認為，沒有造成皮膚損傷就沒事：「其實不僅是Apple watch，很多穿戴設備束縛比較緊了，皮膚都會有壓痕。」

醫生同時提醒，如果佩戴手錶等設備、裝飾後，皮膚出現破損、淤青、紅腫、過敏等不良反應，應該立即取下，否則長期會導致皮膚病變。