香港派5000元　北京派40元且困難戶先有　內地網民嘆冇比較冇傷害

香港財政司司長陳茂波今日（22日）上午在立法會宣讀新一份《財政預算案》，宣佈政府會繼續派消費券。雖然金額比去年一萬港元大減一半至5000港元，但消息仍引起內地網民熱議，不少人表示羨慕，還將其與北京的情況作對比。日前，北京市宣佈向困難群眾發放價格臨時補貼，涉30餘萬人，每人40元人民幣。有網民對此諷刺「北京發了40，消費會出現報復性反彈」。



據新華社報道，北京市發改委發布消息，指為更好保障困難群眾基本生活，當地嚴格落實社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，近日向全市城鄉低保等10類人群、共30餘萬名困難群眾，發放2023年1月價格臨時補貼，補貼標準為每人40元人民幣，預計2月底前發放到位。

據悉，北京市社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，即當居民消費價格指數（CPI）或食品價格同比漲幅達到啟動條件時，根據物價漲幅動態確定補貼標準，及時足額向困難群眾發放價格臨時補貼。

香港政府宣佈再發放電子消費券。（張浩維攝）

另一邊廂，香港宣佈，政府將會向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5000港元電子消費券。政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2500元的消費券。

因此，在香港派消費券的消息出來後，不少內地網民將京港兩者相提並論，認為沒有對比就沒有傷害，甚至有人稱「姓資（資本主義）優於姓社（社會主義）」，要投資移民香港等。

網民意見摘錄：

看著都羨慕

值得我們借鑒

香港走在前列

北京怒發40元，還是特定人群

萬惡的資本主義天天給老百姓發錢

同是中國人，咋差距就這麼大呢

怪不得有錢人都去那邊

呃，40塊在北京夠吃兩碗麵嗎？不過發總比不發好

我們叫共濟

說我是社會主義接班人，結果就特麼只是想讓我建設社會主義

重慶GDP超香港了，錢去哪裡了？

我要是香港人我也不想被大陸官員管

大愛香港，一直都是內心嚮往的城市

香港也是中國的一部分，替他們感到高興，全球消費起來了，我們就擼起袖子加油生產，我們最大的優勢就是廉價勞動力，而且精力旺盛，其他國家幹8個小時就不行了，我們可以在流水線上幹12個小時，而且搶到打螺絲，「吃苦耐勞」這種核心技術被我們牢牢握在手中，其他國家一輩子追不上



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