山西一高校成立劇本殺學院惹熱議　校方：只是選修

「劇本殺」是內地近年流行的一種遊戲玩法，類似角色扮演和偵探解謎結合的情境遊戲，以其燒腦、代入感強等特點吸引不少玩家。《北京青年報》報道，近日，山西某高校成立劇本殺學院引發熱議，不少網民問：純玩嗎？對此，校方回應，該課程為選修課形式，已有學生參與了試點，反響不錯。



報道稱，近日，山西晉中信息學院舉行了雲端劇本殺學院揭幕儀式。學校官網介紹，作為全國首個高校劇本殺學院，雲端劇本殺學院是晉中信息學院沉浸式情景育人模式的全新探索。將以劇本殺為媒介，培養新時代信息產業管理者。

一名工作人員表示，劇本殺在年輕人中熱度一直比較高，而學院現在招生基本是「零零後」，很多學生對劇本殺感興趣。學校結合意見，決定開設劇本殺學院，希望通過劇本殺學院開設的選修課程，培育學生的認知和思維能力，鍛煉學生的認知能力、邏輯思維等，學生們也可以有施展興趣的平台。

據悉，該校的劇本殺課程正在以工坊課的形式進行試點，截至目前約有60-80人次參與，每次大約有6-8人於週末下午2點到晚上9點完整玩一套本，參與課程的學生反饋不錯，有的學生表示沒玩過劇本殺，被舍友帶去體驗課程，參與後覺得很感興趣，想繼續學習。

目前，劇本殺課程只是選修形式，不過工作人員稱： 「願景是想讓它成為必修課，但需要一個過程，先是得選修課，然後再慢慢發展。」

網民點睇：

日常羨慕！



劇本殺非常有意思，可以鍛煉學生的推理能力和邏輯能力，作為選修課非常必要，但是，如果上升到必修課，從事什麼職業好呢畢業後？



想教會學生什麼呢……



理性看待，劇本殺學院有利有弊，希望能真正傳授知識。



在哪，我要打本！！



好想法，如果能開發更多劇本就好了。



等待開課效果，大家的評價兩極分化，希望能看到正面效應。

