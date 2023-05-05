各省五一旅遊業績結算：浙江最吸金　｢這省｣攬客超5500萬人次霸榜

內地今年「五一」假期甫一結束，其中23省份已先後交出旅遊成績單。據不完全統計，浙江在各省的旅遊數據表現中一馬當先，「五一」假期全省累計接待遊客3125萬人次，實現旅遊收入369.7億元（人民幣，下同），奪下最吸金桂冠；河南則在遊客接待量以超5500萬人次的紀錄，在攬客項目上睥睨他省。



經文化和旅遊部資料中心測算，2023年「五一」假期中國國內旅遊出遊合計2.74億人次，實現國內旅遊收入1480.56萬億元，同比分別增長70.83%、128.90%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%、100.66%。

浙江省文化廳介紹，「五一」期間，全省共推出景區免門票、發放文旅消費券、組團補助等系列促文旅消費惠民政策舉措近200項，發放文旅消費券1600多萬元，25個A級景區開展了免費遊活動，舉辦文旅促消費活動累計400多場。

此外，雲南、河南、江蘇「五一」旅遊收入均超300億元；廣東、廣西、四川緊隨其後，位於「200億元梯隊」；另有福建、上海、遼寧、北京、甘肅5省份「五一」旅遊收入超百億。

五一假期期間，上海外灘遊客如織，中山東一路沿線景觀平台上，觀光客流相當密集。（視覺中國）

另一方面，有關遊客接待量的數據，河南「五一」期間接待遊客5518萬人次，暫居第一；廣東、四川分別接待遊客4546.1萬人次、4018.34萬人次，分列第二、第三；江蘇距4000萬大關僅一步之遙，「五一」攬客3988.18萬人次；此外，雲南接待遊客量超過3500萬人次，達3501.3萬人次。

河南省文旅廳指出，今年「五一」假期，鄭汴洛等城市旅遊出現「爆棚式」增長。全省接待遊客人次居前五位的景區，城市景點占了三個，分別是：銀基國際旅遊度假區（52.40萬人次）、清明上河園（30.95萬人次）、龍門石窟（27.782萬人次）。

在廣東，優質景區、精品遊成為人們心頭好。廣東省文旅廳公開資料顯示，全省高等級A級景區接待遊客占全省1/4，全省4A級以上景區接待遊客1516.5萬人次。

四川文旅市場也持續火爆，接待人次和旅遊收入全面超越2019年同期水準，創歷史新高。四川文旅廳透露，「網紅」大熊貓「花花」帶動26.4萬遊客參觀成都大熊貓繁育研究基地，排名全國十大熱門景點第二位。

最後，根據23省份旅遊收入、遊客接待量粗略估算，「北京遊」人均花費最高，達到1474.4元/人次；「青海遊」等人均花費較低，不超過500元/人次。

北京市文旅局分析，主題公園經濟日漸成為拉動文旅產業的重要力量，在北京環球影城的帶動下，北京市主題公園再度掀起熱潮。而特色鮮明的各大主題公園，極大地帶動城市周邊消費，構成了「五一」假期旅遊經濟增長的重要組成部分。