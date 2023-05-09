飲品宣稱無副作用提升體育考試成績？　專家：無研究證據支持

《北京青年報》報道，近日，內地有商家在網絡叫賣「體育考試神器」飲品，宣稱可提升體測成績且無副作用，但實際成分表中的咖啡因含量是普通功能飲料的18倍，亦有服用者出現不適症狀。



報道指，該「體考小紅瓶」在內地網絡售價在9.9元至128元人民幣不等，大多數在30元左右兩瓶，封面中多稱自己為「體考神器」，安全過檢不含違禁，還贈送「加強片」。商品評價中，最多的是中考、高考體育考試的消費者。

在該款「體考小紅瓶」的配料表中，主要含有咖啡因、牛磺酸、丙氨酸等。其中，50ml一瓶的飲品，就包含了180mg的咖啡因、300mg的牛磺酸和3600mg的丙氨酸。

而市面上常見的一瓶250ml的功能飲料，咖啡因也僅在50mg左右，牛磺酸僅在50-55mg左右。照此推算，該飲品的咖啡因含量是普通功能飲料的18倍。

有學生服用後出現失眠、食欲不振等不適症狀

大學生小林（化名）受訪時表示，自己為了準備學校的體育考試而購買該飲品，當時喝完感覺「耳根發熱，身上有種針麻感」，當時無副作用，但之後出現吃不下東西的情況。

河南的劉女士表示，她在去年曾給參加體育中考的女兒買過此類藥物，女兒說「喝下去以後感覺整個人異常興奮，肌肉酥麻，面部發熱，胸口發悶，耳朵甚至能夠聽到心臟的跳動。」劉女士表示，萬幸之後孩子發揮穩定，但出現失眠、食慾不振、抽筋的情況。

有學生服用該「體育考試神器」飲品後出現失眠、食欲不振等不適症狀。（圖 / VCG）

專家：沒有研究明確表明咖啡因可提高身體機能

營養學專家表示，雖然咖啡因有提神效果，但青少年身體敏感度高，突然服用過量的咖啡因很有可能造成身體不適，影響成績。同時並沒有研究明確表明咖啡因、牛磺酸、丙氨酸存在提高身體機能的效果。

北京胸科醫院營養科專家李卓受訪時表示，「咖啡因作為國家管制的第二類精神藥物，存在過量中毒的危險。」李卓表示，攝入過量咖啡因會使精神過度興奮，出現肌肉震顫、抽搐，情緒易怒、焦慮，心悸、心慌、心跳加快、惡心嘔吐等症狀。

專家同時表示，一些商家更多的是利用了學生及家長的焦慮心理來推銷產品，而青少年在考試等精神高度緊張的狀態下，千萬不能過多飲用所謂的「體考神器」飲品。