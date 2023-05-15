廣東三大菜系誰更健康？　專家：整體飲食習慣偏淡籲多吃雜糧飯

廣東人吃得健康嗎？廣東三大菜系居民膳食結構各有何特點？ 5月15日-21日為第九屆全民營養周，主題為「合理膳食，食養是良醫」。

5月14日，由廣東省國民營養健康指導委員會指導，廣東省衛生健康委員會、廣東省教育廳主辦的2023年廣東省全民營養周暨「5·20」中國學生營養日主題宣傳活動啟動儀式在廣州舉辦。

70餘位來自各高校、科研院所、醫療衛生機構的營養專家到場提供義診諮詢、體質分析、食養指導等，為市民開出個性化營養處方。



記者現場採訪獲悉，一份連續三年進行的專業調查顯示，廣東居民的膳食結構仍存在不合理之處，營養專家對廣東三大菜系居民發出不同健康提示。

廣東整體飲食習慣偏淡 專家喊話：多吃雜糧飯

廣東省公共衛生研究院副院長彭接文介紹，該院組織的「廣東省居民食物消費量調查」，通過連續2天的24小時膳食回顧調查法，連續三年收集了廣東三大菜系地區居民食物消費狀況，統計分析出廣東省及三大菜系地區居民每日消費的各類食物量。

彭接文表示，對照中國居民平衡膳食寶塔（2022）整體上看，除了客家菜系地區菜譜偏鹹，廣東居民整體飲食習慣較清淡，但膳食結構仍存在不合理之處。

廣東居民整體飲食習慣較清淡，專家建議多吃雜糧飯。（視覺中國）

首先，主糧的攝入雖充足，但其中的全穀物、雜豆以及薯類攝入不足，多樣性還有待提升。建議可將雜糧混在大米飯中一起煮，或用紅薯、紫薯代替部分精白米飯作為主食。此外，還存在蔬菜、水果攝入不足，奶及奶製品、大豆及堅果類攝入不足，而動物性食物則攝入過多的問題。

廣東省營養學會副理事長兼秘書長、中山大學營養學系教授朱惠蓮提醒：「健康的生活習慣是終身的，而不是今天吃很多這種食物，明天又選擇另一種。廣東菜整體比較清淡，但我們日常飲食中也要注意油和鹽的攝入。」

廣東三大菜系各有優劣 專家建議：營養要均衡

該調查對廣東三大菜系居民情況做了進一步細分。彭接文介紹，本次調查發現，以廣州、佛山為代表的廣府菜地區，居民快餐方便食品的攝入量是三個菜系地區居民中最高的，且食物多樣性方面有所欠缺。 「這與兩大城市的忙碌上班族較多有關，但過多外賣或方便食品，食物多樣性必然會受限，也容易高油高鹽。」

彭接文建議，應盡量減少在外就餐和點外賣的頻率和食用量，若無法避免，盡量中餐和晚餐的菜式不要重複。同時搭配新鮮水果蔬菜和奶製品，做到食物多樣，保持吃動平衡。如果每天平衡難以做到，爭取在一周內保持平衡。

廣州、佛山居民快餐方便食品的攝入量，是廣東三大菜系地區的居民中最高。（視覺中國）

彭接文表示，梅州、韶關為代表的客家菜地區居民，是三大菜系中唯一大豆及堅果攝入量達到推薦量的，這與客家地區經常食用的客家釀豆腐、豬蹄燜黃豆等傳統特色菜餚有關。

但彭接文提醒，客家菜系菜譜偏鹹，且乾醃臘製品佔突出地位，乾醃臘製品不僅使用了較多食鹽，同時油脂過度氧化等也容易存在食品安全問題，長期食用給人體健康帶來風險。因此該地區居民應注意減少禽肉製品、豬肉製品等加工肉製品的攝入。

客家菜地區居民，是廣東三大菜系中唯一大豆及堅果攝入量達到推薦量，這與客家地區經常食用的客家釀豆腐、豬蹄燜黃豆等傳統特色菜餚有關。（視覺中國）

彭接文提醒，此次調查中發現潮汕地區有一項指標嚴重低於推薦值：「潮州、汕頭為代表的潮汕地區居民，平均每日食用的水產類在三大菜系中是最高的，所以除了要控制畜肉的攝入，還要適當控制水產類的攝入。

值得注意的是，三大菜系中，只有潮汕菜地區居民蔬菜的平均攝入量是低於推薦量的，僅為168.4g，是推薦量下限300g的一半多一點。因此，潮汕菜地區居民要特別注意增加蔬菜的攝入。」

廣東省人民醫院營養科主任馬文君提醒，蔬菜與水果不可互相替代，尤其對於兒童，不可簡單用水果代替蔬菜，要從小培養健康均衡的飲食習慣。

對於許多廣東人的「心頭好」老火湯，廣東省生物製品與藥物研究所王萍博士提醒，如果擔心嘌呤高，一來可以縮短煲湯時間，二來可以部分（例如每周2天）以五穀雜糧粥來代替。