患者被遺磁力共振艙內3小時　縣衛健局立案調查處分責任人

浙江麗水有患者反映，近日在醫院做檢查時，被醫生遺忘在磁力共振艙內近3小時。

5月18日，縉雲縣衛健局表示，已就事件立案處理，並對相關科室責任人作出處分。



該名女患者發文稱，4月22日，她在縉雲縣鈄氏傷科醫院做檢查，工作人員將她遺忘在磁力共振艙內近3小時。當時，她因被頭套固定不敢亂動，直到雙腳發麻才自己爬起身，結果發現大門上鎖，她致電丈夫後才找到醫生開門。

院方表示，做磁力共振的並非固定醫生；涉事醫生是一時疏忽，目前已被辭退，並向病人道歉，「他上班好幾年了，對科室來說屬重大醫療事故，全國都沒有幾例，事後我們也制定了一些相關的規定，以後不會再出現這種情況了」。

縉雲縣衛健局交代，該局已對此事立案處理，責成涉事醫院整改。經查，4月22日下午4時10分，患者到涉事醫院做磁力共振檢查；4時12分開始掃描，6分鐘後完成掃描，機器自動進入待機狀態。後因工作人員疏忽，未及時提醒患者離開，當晚7時家屬聯繫院方陪同患者離開。

事發後，醫院主動與患者溝通協商，向患者賠禮道歉，雙方於4月24日達成和解，患者身體狀況無異常。目前，該院已辭退涉事工作人員，並對相關科室責任人作出處分。

涉事的縉雲縣鈄氏傷科醫院。（醫搜）

《極目新聞》報道，武漢某三甲醫院放射科的工作人員介紹，磁力共振是磁場對人體內部的H原子核形成訊號的偏轉，然後在弛豫的時候採集訊號，過程中沒有電離輻射的傷害，只有各種射頻訊號產生的噪音、內部環境狹小等導致的恐懼心理。

然而，在磁力共振檢查室內，無論開機與否，強磁場是一直存在，萬一患者身上有金屬物品，例如金屬的心臟起搏器等，就會存在一定危險。

有內地律師稱，醫生將病人遺忘在磁力共振艙內接近3小時，是非常不負責任，也屬於醫療事故，可能造成延誤病情、傷害患者身心健康等後果。若對病人造成損害，病人可以請求醫院承擔侵權賠償責任。

另外，醫生將病人遺忘在磁力共振艙內近3小時，也屬於沒有按約定提供醫療服務，病人可以要求醫院承擔退費等違約責任。若雙方不能達成一致意見，病人可向醫療機構、衛生主管部門投訴或訴諸司法渠道。