廣西30歲男割包皮後懷疑遭敲詐　用水果刀殺醫生判囚終身

廣西柳州一名30歲男子去年因為生殖器上出現不明顆粒，前往醫院求診，接受包皮環切術等療程。未料在手術過程中，家屬突然被告知要加錢。男子事後認為醫生趁機敲詐，憤而持刀捅死醫生，最終男子近日被柳州市中級法院判犯故意殺人罪，判處無期徒刑。



據內媒《瀟湘晨報》報道，去年6月，30歲的黃男因為生殖器上出現不明顆粒，懷疑自己得了梅毒或是愛滋病。他聯繫上一名自稱是柳州魚峰區某醫院的李某某醫生，並約好到該醫院做檢查。

黃男與父母其後卻陰差陽錯地來到附近的柳州市魚峰區男健醫院，被前台帶去讓53歲的梅醫生接診。梅醫生檢查診斷黃男包皮過長、龜頭珍珠疹，經檢測為包皮過長、陰莖短小、器質性早洩等，其後在該醫院完成包皮環切術等療程。

涉案醫院（網絡圖片）

黃男留院觀察時查看父親的手機，才發現父親額外支付了許多錢。原來在黃男做手術時，黃男父親被要求多次繳費，醫護人員告訴黃男父親，黃男的生殖器只通了一半，恢復正常需要疏通80%，於是黃男父親又去交了「優惠套餐」的錢。黃男父親最終付費共1.2萬餘元（人民幣）。

黃男認為梅醫生是趁機敲詐，於是去醫院外的商店買了一把水果刀，朝梅醫生胸部連捅多刀，致其身亡。

根據判決書，法院一方面黃男主觀惡性極大，作案手段殘忍，另一方面，涉事醫院在診療收費方面確有違規，存在一定過錯。同時，黃男案發時符合復發性抑鬱症中度抑鬱發作。綜合考量後，判黃某犯故意殺人罪，判處無期徒刑。