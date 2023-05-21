屢混入婚房偷新人洗護用品　大慶男遭判刑曝目的只為求「刺激」

新婚當日常會出現接親隊伍，惟需提防不速之客！近日，黑龍江大慶市龍鳳區人民法院對一起進入婚房盜竊案進行宣判，被告李明林（化名）盜竊罪成獲判有期徒刑10個月，處罰金1萬元（人民幣．下同）並將被害人物品依法返還。據悉，李男為「求刺激」，駕駛自己的佳特力（Cadillac）轎車進入小區，並混入婚房，最後偷取新人廁所的洗護用品等。



案情指，2021年7月11日，李明林駕車來到龍鳳區某路口時遇上接親隊伍，眼見現場一派喜慶，他突生邪念，駕車進入小區並隨著人流混入婚房。進屋後，李明林發現，雖然不認識任何人，但現場沒有人在意他的身分，都熱情地和他打招呼。之後，新人舉行接親儀式，親屬也忙於接待客人時，他便趁機偷偷進入廁所，偷取男士1部電動剃須刀、1瓶香水、1份清痘淨膚雙重調理乳、1套女士洗髮露潤髮乳、1瓶潤發精油及1瓶卸妝油。

由於十分順利，李明林竊喜不已，於是「食過返尋味」，於首次作案成功後的又一個週末再次駕車上路，分別竄到龍鳳區4個小區的6家接親現場，以相同的手法入室盜竊吹風機、剃須刀、化妝品等物品，共計價值8000餘元。

不過上得山多終遇虎，有新人發現物品被盜後立即報警，李明林很快遭到警方鎖定，最後被捕。事後，其家屬代為賠償7名受害人的損失，並取得對方諒解。

案件審理期間，李明林稱自己正在經營一家服裝店，經營狀況良好，沒有任何債務問題，之所以入婚房偷盜財物，完全是一時興起，尋求心理上的刺激。他認為，偷取的物品價值有限，未料後果如此嚴重。