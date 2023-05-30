他27年前意外失去雙腿　靠雙手「走路」更成功攀登逾百座山峰

山東臨沂一名自13歲失去雙腿的男子，近日身着西裝用雙手「走」上講台，自信演講的一幕，令不少人為之動容，並將他稱為「無腿勇士」。



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綜合內媒報道，該男子名叫陳州，他1983年出生於山東省臨沂市蘭陵縣，6歲時父母離異，8歲時開始流浪。13歲不慎從火車上跌落，永遠失去了雙腿。18歲時學會唱歌，便以木盒為腿，從乞討到賣報紙、擦皮鞋、擺攤檔，開始自食其力。

陳州將第一次街頭表演的成功，總結為「掌聲就像拋下來的彩色絲帶，與街邊的路燈融合在一起，五光十色般包圍著我，驕傲與欣喜同步升騰。」賣唱10年，陳州和同伴踩着改裝的三輪車走過20多個省份的700多個城市，更開了3000多場街頭「演唱會」。

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陳州還在此過程中邂逅了屬於自己的愛情，結婚之後，他愈發堅信生活是向上的。2007年，他受朋友之託做了一次勵志演講，並第一次發覺除了唱歌還可以做更多有意義的事。此後，陳州逐漸褪去「流浪歌手」的標籤，以自己的經歷為內容用演講去鼓舞更多的人。

2013年，陳州登上內地演講類電視節目，獲得了廣泛讚譽，「流浪歌手」和「無腿勇士」從此蛻變成了「講者陳州」。而除了演講，登山也是陳州的執念，他曾歷時12個小時登頂泰山，此後更成功攀登五嶽，2012年成為用雙手登五嶽的第一人，如今陳州更已登頂國內100多座山峰。