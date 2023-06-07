BKPP香港見面會　Jon Jon全粵語主持、中港台並列　惹怒內地粉絲

因泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅的泰國男星Billkin、PP Krit（BKPP），6月6日和7日於香港舉行粉絲見面會。不過，6日見面會上在BKPP與粉絲互動環節中，主持人、香港KOL Jon Jon向僅會講普通話的粉絲表示：「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔 」，引來內地粉絲不滿。



此外，亦有在場粉絲不滿主持人Jon Jon將中國、台灣、香港並列，在台下大喊「China、China、China」，該事件也登上微博熱搜。據內地BKPP粉絲表示，在粉絲、藝人團隊跟主辦方的努力協商下，已經確定換掉主持和翻譯，6月7日見面會主持人已非Jon Jon、泰文翻譯兼YouTuber阿金也被撤換。



6月6日，BKPP首場香港粉絲見面會於九展匯星舉行，現場除許多香港粉絲外，亦有不少內地和台灣粉絲。據了解，見面會粉絲互動環節中，有位不懂粵語、應是來自內地的粉絲上台，似乎聽不懂主持人以廣東話講的遊戲規則，Jon Jon就對粉絲說：「聽不懂（廣東話）嗎？那不能玩遊戲喔。」，引來台下內地粉絲不滿。

有內地網民隨後發文質疑，指主持人見內地粉絲被抽中，故意刁難她，用粵語介紹遊戲規則。部分網民則稱，「最後連BKPP成員都看不下去了，一度繞開主持人，自己上前用英語跟粉絲交流。」

內地網民現場吼：CHINA

此外，亦有不少內地網民在見面會後批評，指主持人及現場翻譯，在舞台上屢次出現疑似歧視內地粉絲的話語及行為。例如主持人在登場後，隨即問台下有沒有台灣人和香港人，接著才問：「有沒有中國人啊？」

對於主持人Jon Jon的態度，不少內地粉絲在現場高喊「China、China」回擊。據了解，相關片段於「抖音」、「小紅書」等廣泛流傳，有網民認為這是另外一起國泰事件，更稱見面會考量到現場有內地粉絲，主持人應該要說普通話。

據了解，已有不少內地網民湧入兩位Jon Jon和Youtuber阿金的instagram留言，許多網民留下一長串中國國旗符號、寫下「只有一個中國」、「香港是中國的」，亦有不少辱罵言論等。

據了解，該事件登上微博熱搜，並被許多內地媒體轉載。BKPP內地粉絲表示，7日見面會後，已有不少內地粉絲去信，希望BKPP公司與該主持人的團隊解除合作，BKPP內地粉絲稱7日見面會，主持和翻譯都已經換人。

BKPP內地粉絲強調，BKPP一直很尊重中國，「BKPP以及粉絲一直信奉一個中國的立場，並且他們公司所售商品都標有，中國香港，中國台灣」。