男子稱林寶堅尼被盜　｢前女友｣卻聲明｢車是我的｣？警方：已立案

又現羅生門事件？近日，湖南有男子稱其一輛橙色林寶堅尼被偷走，已經報警。隨後，有自稱其前女友的用戶指「偷車」為誣告，自己才是原車主，隨後刪除貼文。男子則稱，只和女子認識，非前男女朋友關係。目前，當地警方已接報，正在調查中。



據內媒《瀟湘晨報》報道，來自湖南婁底的劉男自稱，其於2021年9月花費130餘萬元人民幣，全款買下這輛橙色林寶堅尼。6月12日，將車以99萬元的價格轉賣過戶給他的舅舅姜先生，因未換新牌照，於是將車輛放進舅舅家的車庫，車庫上鎖。

據劉男方稱，車子手續正規，不是抵押車，因為是老款車，有時會不拔機械鑰匙。6月15日下午，有六七個年輕人撬鎖進入車庫，將車開走，他發現後遂報警。閉路電視畫面中可以看到林寶堅尼被人開走，一男子和副駕駛人員有過交談。事件隨後引發關注。

其後，一名自稱為劉男前女友的用戶發布聲明指，她才是林寶堅尼的原車主。劉男因欠債遭強制執行，偷盜她名下車輛、身分證又搶走其行駛證，偽造委託書，將車轉賣過戶給劉男舅舅藏匿，自己將車開走時沒有撬鎖行為，開走車後亦有向警方報告。

6月18日下午，該用戶聲明已不可見，但女子稱聲明屬實。劉男則表示，只是與對方認識，不是前男女朋友關係。目前，冷水江市公安局刑事偵查大隊已對此事受案調查。

網民點睇：

偷車的跟賣車的是一夥的信不信



過假戶了吧



大白天的撬鎖偷車啊？



我就不信第一次駕駛就能開走的，還是有問題，要麼套路，要麼蓄意盜竊

