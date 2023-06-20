湖南老人送孫女上學突遇急流雙雙被沖走　家屬：上游電站放水所致

湖南懷化麻陽苗族自治縣隆家堡鄉一名老人周一（19日）送孫女上學時，途經錦江上一座滾水壩，詎料突遇上游來水，最後爺孫兩人被急流沖走，至今下落不明。家屬稱，事發前上游電站曾放水。麻陽縣水利局則表示，家屬說法不全面。



據家屬成先生透露，失蹤老人是其71歲成姓伯父，是隆家堡鄉黃溪村的一名退休鄉村教師。周一清晨6時30分許，他背著6歲的孫女去幼兒園，行經一座寬百餘米的滾水壩，但在距離對岸只有不到30米遠時突然遇上上游湧來的急流，二人被急流沖入水中。另一村民成朝平發現後曾跳水營救，但因水流太急，他游了大約800米後幾乎耗盡體力，無奈上岸。值得一提的是，他和成姓老人是同一個家族，兩人同輩，他事後才知道情況，對沒能救起兩人非常遺憾。

成先生表示，事前當地並未下大雨，且錦江的水位本來很低，之所以突然漲水，是因為上游幾公里外的一家電站放水。當日凌晨4時許，村幹部曾在村民微信群發布過上游電站洩洪信息。他認為洩洪信息未及時通知所有村民，加上電站放水速度太快，水流太急，導致伯父和侄女事發時走避不及。

正在搜人的家屬。 （極目新聞）

黃溪村村民邱先生也表示，事發的滾水壩是該村村民與縣城的唯一通道，10多年前由村民集資修建，河道突然漲水是上游電站放水所致。而且，其父親也是現場目擊者之一，「他的動作要是稍微慢點，也會被沖走」。

然而，電站所屬公司工作人員周二（20日）表示，她不了解此事，也拒絕提供老闆的聯繫方式。麻陽苗族自治縣水利局工作人員則表示，家屬說法不全面，強調不是洩洪前沒通知村民，也不是村民不知道情況，具體情況建議向應急管理局了解。不過應急管理局工作人員表示，領導正在開會，暫不清楚相關情況。目前，警方正就事件進一步調查中。