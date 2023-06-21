瞳孔驚變三角形原來患上此病？　病因未明中青年女性最高危

近日，有網民在社交平台上分享，自己因眼部不適到醫院求診，結果醫生發現其瞳孔變成三角形，檢查後最終確診患上虹膜角膜內皮綜合症。



該名網民稱，自己的右眼早前痕癢及發紅，她原以為是紅眼病或生眼挑針（醫學上稱為麥粒腫，Hordeola），於是先自行滴眼藥水舒緩不適症狀。

然而，她到醫院看眼科後，醫生竟直言「你的瞳孔怎麼是三角形的？」 。她表示，自己的視力、眼壓、對光全都正常，雙眼視力不模糊，此前也無手術經歷，眼睛也未曾受傷。最終，她確診患上虹膜角膜內皮綜合症。

一般成年人的瞳孔應為一個直徑約為2至4毫米的正圓形孔，但該網民的瞳孔呈三角形，是屬於瞳孔發生變形的異常情況，一般是眼睛發生病變。此前亦傳出有人發現自己的瞳孔變形，除了三角形，還有心形、山竹蒂形、橄欖形等。

虹膜角膜內皮綜合症（iridocorneal endothelial syndrome，ICE綜合徵）是三種不同眼病的統稱，包括Chandler綜合症、原發性或進行性虹膜萎縮和Cogan-Reese虹膜痣綜合症，它們均是角膜內皮細胞發生異常而表現出來的不同變異類型，症狀包括角膜水腫、前房角進行性關閉，常伴有青光眼以及一系列虹膜改變。

虹膜角膜內皮綜合症的患者以中青年女性為主，一般發生在早晨睡醒後，到下午時症狀會減輕或消失，且大多數患者都是單眼發病。大部份患者都是先發現自己的虹膜異常、瞳孔形狀和位置異常、視力減退和眼睛痛，病程早期會併發角膜水腫、視力模糊的症狀，約一半的患者後期會有青光眼。

值得一提的是，虹膜角膜內皮綜合症的病因尚未明確。不少學者認為，此病可能是炎症或病毒感染導致，但迄今為止仍無法通過病毒感染動物來複製此病，且在多種傳統的病毒學檢測手段中，也僅有部分患者的PCR檢測可以獲得陽性結果。

因此，虹膜角膜內皮綜合症未有針對性的治療方法，一般只能緩解症狀。眼科醫生建議，若眼睛不適、有症狀，應及時做眼科檢查，以免雙眼發生不可逆的傷害。