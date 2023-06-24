女子生6女夫家要求「務必生出兒子」　訴請離婚遭法院駁回引眾怒

內地有一宗判決引發網民熱議。湖南省辰溪縣人民法院審理一起離婚糾紛。原告熊某一連生6個女兒仍被夫家要求再生子，熊某便逃回娘家上訴離婚，卻被法院駁回，主審法官覃夢思還對她發出了一份「家庭教育令」，要求她回家照顧小孩，判決引發網民熱議，



據辰溪縣人民法院微信公眾號發布案情說明，原告熊某與被告歐某在外務工相識、戀愛，於2015年3月2日登記結婚。但在熊某與歐某登記結婚時，熊某已為被告歐某連續生下4個女兒，婚後，又為被告歐某生下一對雙胞胎女兒。

因被告歐某家庭重男輕女思想嚴重，要求原告熊某務必生個男孩。2019年10月，原告熊某不堪生育之苦，逃回娘家至今。2023年6月6日，原告熊某以夫妻感情破裂為由訴至法院申請離婚。

法院：已育有6小孩，且提交證據不足證明夫妻感情破裂

主審法官覃夢思指出，基於原、被告雙方已育有6個女兒，且原告提交的證據不足以證明夫妻感情確已破裂，法庭依法駁回了原告熊某的訴訟請求。此外，更發出「家庭教育令」要求熊某回家看僱孩子，「承擔起家庭教育的主體責任，承擔對未成年子女撫養、教育和保護的義務。」

覃夢思稱，原告熊某在2019年10月離家後，一直未回家照看過6個小孩，期間也未支付任何撫養費用，對6個女兒缺乏關心、教育和陪伴。覃夢思表示，熊某作為小孩的監護人，應在有監護能力的情況下，充分履行監護責任，積極關心孩子的心理健康、情感需求和學習情況，讓其能夠在母親的陪伴、關愛、呵護下健康成長。

辰溪縣家庭教育指導中心主任譚又娟指出，自己在庭審後約見了原告熊某，給熊某進行了心理疏導和家庭教育指導。譚又娟表示雖然同情熊某的遭遇，但熊某也要有作為成年人的擔當，「正是因為自己沒有接受到良好的家庭教育，才更要做好子女的教育工作，避免重蹈自己的覆轍。」

為應對人口老化、生育率低迷，內地開放三孩政策。（視覺中國）

網民怒批: 誰敢結婚 判決未考慮女性生育之苦

該判決在內地引發網民熱議，網民批評法官的判決不近人情，是「女人為難女人」、「忽略女性生育之苦，誰考慮過媽媽（熊某）的身體和心理狀況呢？」、「這年頭，結了就別想離，真可怕！」

此前，網民也翻出2016年「武漢最美紅娘善意謊言挽救500對婚姻」的新聞，該新聞稱讚武漢婚姻登記員熊玲在夫妻前來辦理離婚時總會以「打印機壞掉、網絡故障」，要想離婚的夫妻隔日再來，熊玲的舉動被官方稱讚為「挽救瀕臨破碎的婚姻」，但遭到網民批評是「嚴重瀆職、如果有人因此被家暴致死是否她要負責」。

武漢市2016年評選最美紅娘。(微博)

針對從婚姻登記員到法院的離婚判決能通過、離婚手續難辦理問題，許多網民表示「結婚率低就是因為難離婚」、「結婚率低生育率低每一個奇葩判決都起了作用！」

據民政部最新發布的統計季報數據顯示，2022年內地結婚人數為683.3萬對，這一數據創下了1986年（民政部網站公布有1986年以來的數據）來的新低。

這也是內地結婚人數自2013年達到1346.9萬對的最高峰後，結婚人數連續9年下降。

這其中，2019年內地結婚人數跌破1000萬對、2020年跌破900萬對，2021年跌破800萬對，到2022年則跌破了700萬對大關。